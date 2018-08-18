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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9907990899099910

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.8 5 19
1. Не вище 500
16%
3
2. 501 - 700
11%
2
3. 701 - 900
21%
4
4. 901 - 1000
26%
5
5. 1001 - 1200
16%
3
6. 1201 - 1500
0
0
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 08:54

  rjkz написав:Угу.
Возвращаются времена, когда дорогие объекты будут в аренде конкурировать ценой с дешевыми. Но амортизация по деньгам - космос.
Ж. только начинается.

Всегда считал, что лордизм это бизнес для людей способных эффективно обслуживать свою недвижимость. Остальные это чистильщики обуви (особенно зашедшие в арендную недвижимость после 2019 года)
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 08:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:То читаючи цю гілку - я правильно зрозумів, що краще свій бетон(звичайно після здачі в експлуатацію/обіцяють на осінь) здати в оренду, зробивши мінімальний ремонт, ніж його продати?

Дивлячись по чому купили і по чому можна здавати - порахуйте дохідність на найближчі 10 років.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 08:59

  UA написав:
  rjkz написав:Угу.
Возвращаются времена, когда дорогие объекты будут в аренде конкурировать ценой с дешевыми. Но амортизация по деньгам - космос.
Ж. только начинается.

Всегда считал, что лордизм это бизнес для людей способных эффективно обслуживать свою недвижимость. Остальные это чистильщики обуви (особенно зашедшие в арендную недвижимость после 2019 года)

3-я заповедь Трибеки - в квартиру под сдачу - стиралка только бу с ОЛХ.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 10:08

Олежан

Я в прошлом году ставил за 3000, еле нашёл за такую цену и больше недели ждать пришлось.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 10:12

BIGor беру все новое, оплата частями или рассрочка, оплачиваю с арендных платежей. Да и гарантия есть.
Один раз брал бу, не понравилось
budmix_org
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 10:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

С текущими ценами строй материалов, запуск новых объект для меня нецелесообразен. Пока заканчиваю там где высокая степень готовности и всё. Надеюсь временно
budmix_org
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 11:24

  Faceless написав:А якщо говорити про комфорт загалом, я досі вважаю, що для 1к це площа від 50м2, з нормальних розмірів кімнатою, кухнею (можливо студією, тоді це дехто називає двушкою), не тісним санвузлом, бажано гардеробною і лоджією/балконом. А 2к - десь 90м, все те саме, але два санвузли і обов'язково з гардеробною.


  airmax78 написав:Я бы и в однушках делал 2 санузла. В однушке можно один полноценный, а один только с унитазом и раковиной. Но уже в 2ке 2 полноценных санузла из э маст. В трешке может быть и 3. Но два это абсолютный минимум.

  airmax78 написав:. Это совсем другой уровень комфорта. После этого квартира с одним санузлом уже кажется неполноценной.

  asin написав:аналогично.

Вы сломали мне психику. Я потерял душевное равновесие.
Ведь я привык перестраховываться - два абсолютно разноплановых мелких бизнеса(если рухнет один, то не даст упасть ниже плинтуса второй), есть квартира в другом городе(на случай если разбомбят тут), в гараже стоит вторая машина с полным баком(если вдруг сломалась основная или вообще нет бензина нигде), два телефона с собой(не потому что две сим, а на случай разряда и невозможности зарядить) и еще много чего дублирую, даже в кармане сумки зашита запасная зажигалка(если про..бал все остальные, а огонь срочно надо)

Второй день хожу сам не свой, стою на светофоре, уже зеленый загорелся, сзади уже сигналят, а у меня в голове крутится:
"Как же так? На форуме как минимум троим, достаточно уважаемым людям, надо больше одного санузла в двушке(!!!).Что со мной не так? Почему мне хватает одного санузла и никогда не хотелось больше? Три человека не могут же ошибаться..."

Только отошел от травмы, нанесенной непониманием целесообразности наличия "плинтусов скрытого монтажа"(R) и тут новый удар, откуда не ждали.
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 13:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
  Ромасик написав:
  Faceless написав:Теж мені знайшли експерта

вы безусловно лучше, но за неимением ваших комментариев, приходится цитировать дилетантов.


Люблю тонкий троллинг :D
Модер не в теме по многим вещам.
Помню подловил что даже не знает что были запреты на изятия недвиги в просроченных валютных заемщиков, хотя запрет уже действовал несколько лет и был огромный навес недвиги которая выступала обеспечениям валютным кредитам.

Кстати сколько уже выплыло неработающих кредитов по системе ? Кто-то видел инфо ?
Опять вал недвиги на рынке проблемных заемщиков ?


Звісно, є чимало тем, в яких я не розбираюся, але про відчуження нерухомості брехати не треба
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 13:11

  Faceless написав:
Звісно, є чимало тем, в яких я не розбираюся, але про відчуження нерухомості брехати не треба


Я цю розмову добре памятаю, 2015 або 2016 рік.
Мені ще було дивно що люди тисячі сторінок про нерухомість накатали а таких простих речей не знали.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 13:14

І будь тут мудрим!©

  BIGor написав:
  Успіх написав:То читаючи цю гілку - я правильно зрозумів, що краще свій бетон(звичайно після здачі в експлуатацію/обіцяють на осінь) здати в оренду, зробивши мінімальний ремонт, ніж його продати?

Дивлячись по чому купили і по чому можна здавати - порахуйте дохідність на найближчі 10 років.

Ну, нагадаю - я купив смар-квартиру(27м2) за 16К(курс на той момент був 28) що = 450Кгрн
А от по чому можна здати - ще хз, так як першу чергу тільки но "от-от" мають здати))? (а здачу моєї черги відтермінували на 3міс. до осені)
  UA написав:Всегда считал, что лордизм это бизнес для людей способных эффективно обслуживать свою недвижимость. Остальные это чистильщики обуви (особенно зашедшие в арендную недвижимость после 2019 года)

То от порадьте - запускати мені з Нового року "чистку взуття", чи продати той "бізнес"? :)
  budmix_org написав:С текущими ценами строй материалов, запуск новых объект для меня нецелесообразен. Пока заканчиваю там где высокая степень готовности и всё. Надеюсь временно

А що з новими об'єктами - продавати, чи все ж таки запускати?(гляньте мою ситуацію вище)
  Damien написав:Только отошел от травмы, нанесенной непониманием целесообразности наличия "плинтусов скрытого монтажа"(R) и тут новый удар, откуда не ждали

Ехххххх.... отак би на тиждень на вогневу тих поціновувачів прихованих плінтусів, прихованих/вмонтованих витяжок в стільниці і по два унітази прихованого монтажу в кожну спальню.... - то їх би зразу попустило і вони б ходили легко ср@ти під корчі/дерева, чи в сільський туалет з дощечок)))
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