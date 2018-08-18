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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9908990999109911

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.8 5 19
1. Не вище 500
16%
3
2. 501 - 700
11%
2
3. 701 - 900
21%
4
4. 901 - 1000
26%
5
5. 1001 - 1200
16%
3
6. 1201 - 1500
0
0
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Damien написав:
  Faceless написав:А якщо говорити про комфорт загалом, я досі вважаю, що для 1к це площа від 50м2, з нормальних розмірів кімнатою, кухнею (можливо студією, тоді це дехто називає двушкою), не тісним санвузлом, бажано гардеробною і лоджією/балконом. А 2к - десь 90м, все те саме, але два санвузли і обов'язково з гардеробною.


  airmax78 написав:Я бы и в однушках делал 2 санузла. В однушке можно один полноценный, а один только с унитазом и раковиной. Но уже в 2ке 2 полноценных санузла из э маст. В трешке может быть и 3. Но два это абсолютный минимум.

  airmax78 написав:. Это совсем другой уровень комфорта. После этого квартира с одним санузлом уже кажется неполноценной.

  asin написав:аналогично.

Вы сломали мне психику. Я потерял душевное равновесие.
Ведь я привык перестраховываться - два абсолютно разноплановых мелких бизнеса(если рухнет один, то не даст упасть ниже плинтуса второй), есть квартира в другом городе(на случай если разбомбят тут), в гараже стоит вторая машина с полным баком(если вдруг сломалась основная или вообще нет бензина нигде), два телефона с собой(не потому что две сим, а на случай разряда и невозможности зарядить) и еще много чего дублирую, даже в кармане сумки зашита запасная зажигалка(если про..бал все остальные, а огонь срочно надо)

Второй день хожу сам не свой, стою на светофоре, уже зеленый загорелся, сзади уже сигналят, а у меня в голове крутится:
"Как же так? На форуме как минимум троим, достаточно уважаемым людям, надо больше одного санузла в двушке(!!!).Что со мной не так? Почему мне хватает одного санузла и никогда не хотелось больше? Три человека не могут же ошибаться..."

Только отошел от травмы, нанесенной непониманием целесообразности наличия "плинтусов скрытого монтажа"(R) и тут новый удар, откуда не ждали.
То ще що, от з чату Галактики:
Добрый день, подскажите, кто-то делал два санузла в 44 квадратах, реально ли это реализовать?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 14:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
  Faceless написав:
Звісно, є чимало тем, в яких я не розбираюся, але про відчуження нерухомості брехати не треба


Я цю розмову добре памятаю, 2015 або 2016 рік.
Мені ще було дивно що люди тисячі сторінок про нерухомість накатали а таких простих речей не знали.
То ввс мабуть пам'ять підводить, я на цю тему дискусії вів ще 2012 тут, і на тему реалізації майна боржників і мораторіїв ви б точно нічого нового не відкрили.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 14:41

  Успіх написав:То от порадьте - запускати мені з Нового року "чистку взуття", чи продати той "бізнес"? :)

Долярчик, во Львове конечно запускать

  Успіх написав:Ехххххх.... отак би на тиждень на вогневу тих поціновувачів прихованих плінтусів, прихованих/вмонтованих витяжок в стільниці і по два унітази прихованого монтажу в кожну спальню.... - то їх би зразу попустило і вони б ходили легко ср@ти під корчі/дерева, чи в сільський туалет з дощечок)))

Предлагаю ввести запрет на операции с недвижимостью для граждан мужского пола, которые не стоят на воинском учете и бегают от военкомата.
Идеально чтобы на сделки с недвижимостью выезжал представитель военкомата.
UA
 
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