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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 04 чер, 2022 14:15
Damien написав: Faceless написав:А якщо говорити про комфорт загалом, я досі вважаю
, що для 1к це площа від 50м2, з нормальних розмірів кімнатою, кухнею (можливо студією, тоді це дехто називає двушкою), не тісним санвузлом, бажано гардеробною і лоджією/балконом. А 2к - десь 90м, все те саме, але два санвузли
і обов'язково з гардеробною.
airmax78 написав:
Я бы и в однушках делал 2 санузла. В однушке можно один полноценный, а один только с унитазом и раковиной. Но уже в 2ке 2 полноценных санузла из э маст
. В трешке может быть и 3. Но два это абсолютный минимум.
airmax78 написав:
. Это совсем другой уровень комфорта. После этого квартира с одним санузлом уже кажется неполноценной.
asin написав:аналогично
.
Вы сломали мне психику. Я потерял душевное равновесие.
Ведь я привык перестраховываться - два абсолютно разноплановых мелких бизнеса(если рухнет один, то не даст упасть ниже плинтуса второй), есть квартира в другом городе(на случай если разбомбят тут), в гараже стоит вторая машина с полным баком(если вдруг сломалась основная или вообще нет бензина нигде), два телефона с собой(не потому что две сим, а на случай разряда и невозможности зарядить) и еще много чего дублирую, даже в кармане сумки зашита запасная зажигалка(если про..бал все остальные, а огонь срочно надо)
Второй день хожу сам не свой, стою на светофоре, уже зеленый загорелся, сзади уже сигналят, а у меня в голове крутится:
"Как же так? На форуме как минимум троим, достаточно уважаемым людям, надо больше одного санузла в двушке(!!!).Что со мной не так? Почему мне хватает одного санузла и никогда не хотелось больше? Три человека не могут же ошибаться..."
Только отошел от травмы, нанесенной непониманием целесообразности наличия "плинтусов скрытого монтажа"(R) и тут новый удар, откуда не ждали.
То ще що, от з чату Галактики:
Добрый день, подскажите, кто-то делал два санузла в 44 квадратах, реально ли это реализовать?
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Додано: Суб 04 чер, 2022 14:17
Хомякоид написав: Faceless написав:
Звісно, є чимало тем, в яких я не розбираюся, але про відчуження нерухомості брехати не треба
Я цю розмову добре памятаю, 2015 або 2016 рік.
Мені ще було дивно що люди тисячі сторінок про нерухомість накатали а таких простих речей не знали.
То ввс мабуть пам'ять підводить, я на цю тему дискусії вів ще 2012 тут, і на тему реалізації майна боржників і мораторіїв ви б точно нічого нового не відкрили.
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Додано: Суб 04 чер, 2022 14:41
Успіх написав:
То от порадьте - запускати мені з Нового року "чистку взуття", чи продати той "бізнес"?
Долярчик, во Львове конечно запускать
Успіх написав:
Ехххххх.... отак би на тиждень на вогневу тих поціновувачів прихованих плінтусів, прихованих/вмонтованих витяжок в стільниці і по два унітази прихованого монтажу в кожну спальню.... - то їх би зразу попустило і вони б ходили легко ср@ти під корчі/дерева, чи в сільський туалет з дощечок)))
Предлагаю ввести запрет на операции с недвижимостью для граждан мужского пола, которые не стоят на воинском учете и бегают от военкомата.
Идеально чтобы на сделки с недвижимостью выезжал представитель военкомата.
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