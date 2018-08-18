Damien написав:

Faceless написав: А якщо говорити про комфорт загалом, я досі вважаю, що для 1к це площа від 50м2, з нормальних розмірів кімнатою, кухнею (можливо студією, тоді це дехто називає двушкою), не тісним санвузлом, бажано гардеробною і лоджією/балконом. А 2к - десь 90м, все те саме, але два санвузли і обов'язково з гардеробною.

, що для 1к це площа від 50м2, з нормальних розмірів кімнатою, кухнею (можливо студією, тоді це дехто називає двушкою), не тісним санвузлом, бажано гардеробною і лоджією/балконом.і обов'язково з гардеробною.

airmax78 написав: Я бы и в однушках делал 2 санузла. В однушке можно один полноценный, а один только с унитазом и раковиной. Но уже в 2ке 2 полноценных санузла из э маст. В трешке может быть и 3. Но два это абсолютный минимум. Я бы и в однушках делал 2 санузла. В однушке можно один полноценный, а один только с унитазом и раковиной.. В трешке может быть и 3. Но два это абсолютный минимум.

airmax78 написав: . Это совсем другой уровень комфорта. После этого квартира с одним санузлом уже кажется неполноценной. . Это совсем другой уровень комфорта. После этого

asin написав: аналогично.

"Как же так? На форуме как минимум троим, достаточно уважаемым людям, надо больше одного санузла в двушке(!!!).Что со мной не так? Почему мне хватает одного санузла и никогда не хотелось больше? Три человека не могут же ошибаться..."

Вы сломали мне психику. Я потерял душевное равновесие.Ведь я привык перестраховываться - два абсолютно разноплановых мелких бизнеса(если рухнет один, то не даст упасть ниже плинтуса второй), есть квартира в другом городе(на случай если разбомбят тут), в гараже стоит вторая машина с полным баком(если вдруг сломалась основная или вообще нет бензина нигде), два телефона с собой(не потому что две сим, а на случай разряда и невозможности зарядить) и еще много чего дублирую, даже в кармане сумки зашита запасная зажигалка(если про..бал все остальные, а огонь срочно надо)Второй день хожу сам не свой, стою на светофоре, уже зеленый загорелся, сзади уже сигналят, а у меня в голове крутится:Только отошел от травмы, нанесенной непониманием целесообразности наличия "плинтусов скрытого монтажа"(R) и тут новый удар, откуда не ждали.