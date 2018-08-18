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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9908990999109911

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.8 5 19
1. Не вище 500
16%
3
2. 501 - 700
11%
2
3. 701 - 900
21%
4
4. 901 - 1000
26%
5
5. 1001 - 1200
16%
3
6. 1201 - 1500
0
0
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Damien написав:
  Faceless написав:А якщо говорити про комфорт загалом, я досі вважаю, що для 1к це площа від 50м2, з нормальних розмірів кімнатою, кухнею (можливо студією, тоді це дехто називає двушкою), не тісним санвузлом, бажано гардеробною і лоджією/балконом. А 2к - десь 90м, все те саме, але два санвузли і обов'язково з гардеробною.


  airmax78 написав:Я бы и в однушках делал 2 санузла. В однушке можно один полноценный, а один только с унитазом и раковиной. Но уже в 2ке 2 полноценных санузла из э маст. В трешке может быть и 3. Но два это абсолютный минимум.

  airmax78 написав:. Это совсем другой уровень комфорта. После этого квартира с одним санузлом уже кажется неполноценной.

  asin написав:аналогично.

Вы сломали мне психику. Я потерял душевное равновесие.
Ведь я привык перестраховываться - два абсолютно разноплановых мелких бизнеса(если рухнет один, то не даст упасть ниже плинтуса второй), есть квартира в другом городе(на случай если разбомбят тут), в гараже стоит вторая машина с полным баком(если вдруг сломалась основная или вообще нет бензина нигде), два телефона с собой(не потому что две сим, а на случай разряда и невозможности зарядить) и еще много чего дублирую, даже в кармане сумки зашита запасная зажигалка(если про..бал все остальные, а огонь срочно надо)

Второй день хожу сам не свой, стою на светофоре, уже зеленый загорелся, сзади уже сигналят, а у меня в голове крутится:
"Как же так? На форуме как минимум троим, достаточно уважаемым людям, надо больше одного санузла в двушке(!!!).Что со мной не так? Почему мне хватает одного санузла и никогда не хотелось больше? Три человека не могут же ошибаться..."

Только отошел от травмы, нанесенной непониманием целесообразности наличия "плинтусов скрытого монтажа"(R) и тут новый удар, откуда не ждали.
То ще що, от з чату Галактики:
Добрый день, подскажите, кто-то делал два санузла в 44 квадратах, реально ли это реализовать?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 14:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
  Faceless написав:
Звісно, є чимало тем, в яких я не розбираюся, але про відчуження нерухомості брехати не треба


Я цю розмову добре памятаю, 2015 або 2016 рік.
Мені ще було дивно що люди тисячі сторінок про нерухомість накатали а таких простих речей не знали.
То вас мабуть пам'ять підводить, я на цю тему дискусії вів ще 2012 тут, і на тему реалізації майна боржників і мораторіїв ви б точно нічого нового не відкрили.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 14:41

  Успіх написав:То от порадьте - запускати мені з Нового року "чистку взуття", чи продати той "бізнес"? :)

Долярчик, во Львове конечно запускать

  Успіх написав:Ехххххх.... отак би на тиждень на вогневу тих поціновувачів прихованих плінтусів, прихованих/вмонтованих витяжок в стільниці і по два унітази прихованого монтажу в кожну спальню.... - то їх би зразу попустило і вони б ходили легко ср@ти під корчі/дерева, чи в сільський туалет з дощечок)))

Предлагаю ввести запрет на операции с недвижимостью для граждан мужского пола, которые не стоят на воинском учете и бегают от военкомата.
Идеально чтобы на сделки с недвижимостью выезжал представитель военкомата.
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 15:15

  Voistov написав:Олежан

Я в прошлом году ставил за 3000, еле нашёл за такую цену и больше недели ждать пришлось.

сори, посмотрел чек покупки кондишина - то было в 19м году
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 15:50

  UA написав:
  rjkz написав:Угу.
Возвращаются времена, когда дорогие объекты будут в аренде конкурировать ценой с дешевыми. Но амортизация по деньгам - космос.
Ж. только начинается.

Всегда считал, что лордизм это бизнес для людей способных эффективно обслуживать свою недвижимость. Остальные это чистильщики обуви (особенно зашедшие в арендную недвижимость после 2019 года)


Вообще +1, но насчет "бизнеса" - это или операции с недвижимостью+лордизм или пытаться держаться на гребне волны по максимальным ставкам.
Я к этому хочу относиться как к ПАССИВНОМУ, но доходу. Или ДОХОДУ, но пассивному.

Насчет чистильщиков обуви - они знатно вляпались.
Наслушавшись глашатаев "тыжднив болю" на зп в ОП, влезли в дорогущие бетонометры в ЖК с дорогущими УК (от застройщиков, естесственно), сделав дорогущие ремонты под аренду (обеспечив праздник жизни герегам), ну и повымахивавшись дизайнерскими ремонтами.
Теперь или сдают дешевле амортизации или будут простаивать их концептуальности до смены модного тренда.
Потом снимут итальянские выгоревшие шторы с панорамных окон, повесят бабушкину тюль и будут конкурировать с такими-же УЖЕ НЕ НОВОСТРОЯМИ.
Грандиозные простои со стабильным расчехлячиванием на УК ...(сколько там в самых модных мопах за обслуживание?). На это стоит еще наложить то, что с работой будет не фонтан и просто содержать эту убыточную теперь недвигу смогут не только лишь все.
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 16:01

Якби ви знали паничі...!©

  UA написав:во Львове конечно запускать
Дякую))
  UA написав:Предлагаю ввести запрет на операции с недвижимостью для граждан мужского пола, которые не стоят на воинском учете и бегают от военкомата.
Идеально чтобы на сделки с недвижимостью выезжал представитель военкомата.

Жарти-жартами... але, за 3міс. перебування в ЗСУ, взагалі, не думаєш, що існує керамічний унітаз)) - а не те, щоб їх ще й 2 було!)))
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 16:24

по моему СКРОМНОМУ мнению однушки в диапазоне 35-45 м, двушки 55-72, трешки - 75-100. Да, унитазов лучше 2, а если семья от 4х человек, то и 2 душа. Это с поправкой на ковид, удаленку и возраст. Молодым нужно меньше личного пространства, ну и если работа в офисе, а вокруг полно инфраструктуры - спортзалы и т.д, то тоже требования к площадям чуть снижаются
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