|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 04 чер, 2022 14:15
Damien написав: Faceless написав:А якщо говорити про комфорт загалом, я досі вважаю
, що для 1к це площа від 50м2, з нормальних розмірів кімнатою, кухнею (можливо студією, тоді це дехто називає двушкою), не тісним санвузлом, бажано гардеробною і лоджією/балконом. А 2к - десь 90м, все те саме, але два санвузли
і обов'язково з гардеробною.
airmax78 написав:
Я бы и в однушках делал 2 санузла. В однушке можно один полноценный, а один только с унитазом и раковиной. Но уже в 2ке 2 полноценных санузла из э маст
. В трешке может быть и 3. Но два это абсолютный минимум.
airmax78 написав:
. Это совсем другой уровень комфорта. После этого квартира с одним санузлом уже кажется неполноценной.
asin написав:аналогично
.
Вы сломали мне психику. Я потерял душевное равновесие.
Ведь я привык перестраховываться - два абсолютно разноплановых мелких бизнеса(если рухнет один, то не даст упасть ниже плинтуса второй), есть квартира в другом городе(на случай если разбомбят тут), в гараже стоит вторая машина с полным баком(если вдруг сломалась основная или вообще нет бензина нигде), два телефона с собой(не потому что две сим, а на случай разряда и невозможности зарядить) и еще много чего дублирую, даже в кармане сумки зашита запасная зажигалка(если про..бал все остальные, а огонь срочно надо)
Второй день хожу сам не свой, стою на светофоре, уже зеленый загорелся, сзади уже сигналят, а у меня в голове крутится:
"Как же так? На форуме как минимум троим, достаточно уважаемым людям, надо больше одного санузла в двушке(!!!).Что со мной не так? Почему мне хватает одного санузла и никогда не хотелось больше? Три человека не могут же ошибаться..."
Только отошел от травмы, нанесенной непониманием целесообразности наличия "плинтусов скрытого монтажа"(R) и тут новый удар, откуда не ждали.
То ще що, от з чату Галактики:
Добрый день, подскажите, кто-то делал два санузла в 44 квадратах, реально ли это реализовать?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31564
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1347 раз.
- Подякували: 7524 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Суб 04 чер, 2022 14:17
Хомякоид написав: Faceless написав:
Звісно, є чимало тем, в яких я не розбираюся, але про відчуження нерухомості брехати не треба
Я цю розмову добре памятаю, 2015 або 2016 рік.
Мені ще було дивно що люди тисячі сторінок про нерухомість накатали а таких простих речей не знали.
То вас мабуть пам'ять підводить, я на цю тему дискусії вів ще 2012 тут, і на тему реалізації майна боржників і мораторіїв ви б точно нічого нового не відкрили.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31564
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1347 раз.
- Подякували: 7524 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Суб 04 чер, 2022 14:41
Успіх написав:
То от порадьте - запускати мені з Нового року "чистку взуття", чи продати той "бізнес"?
Долярчик, во Львове конечно запускать
Успіх написав:
Ехххххх.... отак би на тиждень на вогневу тих поціновувачів прихованих плінтусів, прихованих/вмонтованих витяжок в стільниці і по два унітази прихованого монтажу в кожну спальню.... - то їх би зразу попустило і вони б ходили легко ср@ти під корчі/дерева, чи в сільський туалет з дощечок)))
Предлагаю ввести запрет на операции с недвижимостью для граждан мужского пола, которые не стоят на воинском учете и бегают от военкомата.
Идеально чтобы на сделки с недвижимостью выезжал представитель военкомата.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6796
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1425 раз.
- Подякували: 1694 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 04 чер, 2022 15:15
Voistov написав:Олежан
Я в прошлом году ставил за 3000, еле нашёл за такую цену и больше недели ждать пришлось.
сори, посмотрел чек покупки кондишина - то было в 19м году
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 660
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 чер, 2022 15:50
UA написав: rjkz написав:
Угу.
Возвращаются времена, когда дорогие объекты будут в аренде конкурировать ценой с дешевыми. Но амортизация по деньгам - космос.
Ж. только начинается.
Всегда считал, что лордизм это бизнес для людей способных эффективно обслуживать свою недвижимость. Остальные это чистильщики обуви (особенно зашедшие в арендную недвижимость после 2019 года)
Вообще +1, но насчет "бизнеса" - это или операции с недвижимостью+лордизм или пытаться держаться на гребне волны по максимальным ставкам.
Я к этому хочу относиться как к ПАССИВНОМУ, но доходу. Или ДОХОДУ, но пассивному.
Насчет чистильщиков обуви - они знатно вляпались.
Наслушавшись глашатаев "тыжднив болю" на зп в ОП, влезли в дорогущие бетонометры в ЖК с дорогущими УК (от застройщиков, естесственно), сделав дорогущие ремонты под аренду (обеспечив праздник жизни герегам), ну и повымахивавшись дизайнерскими ремонтами.
Теперь или сдают дешевле амортизации или будут простаивать их концептуальности до смены модного тренда.
Потом снимут итальянские выгоревшие шторы с панорамных окон, повесят бабушкину тюль и будут конкурировать с такими-же УЖЕ НЕ НОВОСТРОЯМИ.
Грандиозные простои со стабильным расчехлячиванием на УК ...(сколько там в самых модных мопах за обслуживание?). На это стоит еще наложить то, что с работой будет не фонтан и просто содержать эту убыточную теперь недвигу смогут не только лишь все.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13142
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6888 раз.
- Подякували: 3911 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
Додано: Суб 04 чер, 2022 16:01
UA написав:
во Львове конечно запускать
Дякую))
UA написав:
Предлагаю ввести запрет на операции с недвижимостью для граждан мужского пола, которые не стоят на воинском учете и бегают от военкомата.
Идеально чтобы на сделки с недвижимостью выезжал представитель военкомата.
Жарти-жартами... але, за 3міс. перебування в ЗСУ, взагалі, не думаєш, що існує керамічний унітаз)) - а не те, щоб їх ще й 2 було!)))
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3351
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 369 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Суб 04 чер, 2022 16:24
по моему СКРОМНОМУ мнению однушки в диапазоне 35-45 м, двушки 55-72, трешки - 75-100. Да, унитазов лучше 2, а если семья от 4х человек, то и 2 душа. Это с поправкой на ковид, удаленку и возраст. Молодым нужно меньше личного пространства, ну и если работа в офисе, а вокруг полно инфраструктуры - спортзалы и т.д, то тоже требования к площадям чуть снижаются
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 242
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|22325
|6785877
|
|
|1008
|2163499
|
|
|16
|34715
|
|