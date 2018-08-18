Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:А якщо говорити про комфорт загалом, я досі вважаю, що для 1к це площа від 50м2, з нормальних розмірів кімнатою, кухнею (можливо студією, тоді це дехто називає двушкою), не тісним санвузлом, бажано гардеробною і лоджією/балконом. А 2к - десь 90м, все те саме, але два санвузли і обов'язково з гардеробною.
airmax78 написав:Я бы и в однушках делал 2 санузла. В однушке можно один полноценный, а один только с унитазом и раковиной. Но уже в 2ке 2 полноценных санузла из э маст. В трешке может быть и 3. Но два это абсолютный минимум.
airmax78 написав:. Это совсем другой уровень комфорта. После этого квартира с одним санузлом уже кажется неполноценной.
asin написав:аналогично.
Вы сломали мне психику. Я потерял душевное равновесие. Ведь я привык перестраховываться - два абсолютно разноплановых мелких бизнеса(если рухнет один, то не даст упасть ниже плинтуса второй), есть квартира в другом городе(на случай если разбомбят тут), в гараже стоит вторая машина с полным баком(если вдруг сломалась основная или вообще нет бензина нигде), два телефона с собой(не потому что две сим, а на случай разряда и невозможности зарядить) и еще много чего дублирую, даже в кармане сумки зашита запасная зажигалка(если про..бал все остальные, а огонь срочно надо)
Второй день хожу сам не свой, стою на светофоре, уже зеленый загорелся, сзади уже сигналят, а у меня в голове крутится:
"Как же так? На форуме как минимум троим, достаточно уважаемым людям, надо больше одного санузла в двушке(!!!).Что со мной не так? Почему мне хватает одного санузла и никогда не хотелось больше? Три человека не могут же ошибаться..."
Только отошел от травмы, нанесенной непониманием целесообразности наличия "плинтусов скрытого монтажа"(R) и тут новый удар, откуда не ждали.
То ще що, от з чату Галактики: Добрый день, подскажите, кто-то делал два санузла в 44 квадратах, реально ли это реализовать?
Успіх написав:То от порадьте - запускати мені з Нового року "чистку взуття", чи продати той "бізнес"?
Долярчик, во Львове конечно запускать
Успіх написав:Ехххххх.... отак би на тиждень на вогневу тих поціновувачів прихованих плінтусів, прихованих/вмонтованих витяжок в стільниці і по два унітази прихованого монтажу в кожну спальню.... - то їх би зразу попустило і вони б ходили легко ср@ти під корчі/дерева, чи в сільський туалет з дощечок)))
Предлагаю ввести запрет на операции с недвижимостью для граждан мужского пола, которые не стоят на воинском учете и бегают от военкомата. Идеально чтобы на сделки с недвижимостью выезжал представитель военкомата.
rjkz написав:Угу. Возвращаются времена, когда дорогие объекты будут в аренде конкурировать ценой с дешевыми. Но амортизация по деньгам - космос. Ж. только начинается.
Всегда считал, что лордизм это бизнес для людей способных эффективно обслуживать свою недвижимость. Остальные это чистильщики обуви (особенно зашедшие в арендную недвижимость после 2019 года)
Вообще +1, но насчет "бизнеса" - это или операции с недвижимостью+лордизм или пытаться держаться на гребне волны по максимальным ставкам. Я к этому хочу относиться как к ПАССИВНОМУ, но доходу. Или ДОХОДУ, но пассивному.
Насчет чистильщиков обуви - они знатно вляпались. Наслушавшись глашатаев "тыжднив болю" на зп в ОП, влезли в дорогущие бетонометры в ЖК с дорогущими УК (от застройщиков, естесственно), сделав дорогущие ремонты под аренду (обеспечив праздник жизни герегам), ну и повымахивавшись дизайнерскими ремонтами. Теперь или сдают дешевле амортизации или будут простаивать их концептуальности до смены модного тренда. Потом снимут итальянские выгоревшие шторы с панорамных окон, повесят бабушкину тюль и будут конкурировать с такими-же УЖЕ НЕ НОВОСТРОЯМИ. Грандиозные простои со стабильным расчехлячиванием на УК ...(сколько там в самых модных мопах за обслуживание?). На это стоит еще наложить то, что с работой будет не фонтан и просто содержать эту убыточную теперь недвигу смогут не только лишь все.
UA написав:Предлагаю ввести запрет на операции с недвижимостью для граждан мужского пола, которые не стоят на воинском учете и бегают от военкомата. Идеально чтобы на сделки с недвижимостью выезжал представитель военкомата.
Жарти-жартами... але, за 3міс. перебування в ЗСУ, взагалі, не думаєш, що існує керамічний унітаз)) - а не те, щоб їх ще й 2 було!)))
по моему СКРОМНОМУ мнению однушки в диапазоне 35-45 м, двушки 55-72, трешки - 75-100. Да, унитазов лучше 2, а если семья от 4х человек, то и 2 душа. Это с поправкой на ковид, удаленку и возраст. Молодым нужно меньше личного пространства, ну и если работа в офисе, а вокруг полно инфраструктуры - спортзалы и т.д, то тоже требования к площадям чуть снижаются
fox767676 написав:по моему СКРОМНОМУ мнению однушки в диапазоне 35-45 м, двушки 55-72, трешки - 75-100. Да, унитазов лучше 2, а если семья от 4х человек, то и 2 душа. Это с поправкой на ковид, удаленку и возраст. Молодым нужно меньше личного пространства, ну и если работа в офисе, а вокруг полно инфраструктуры - спортзалы и т.д, то тоже требования к площадям чуть снижаются
В Корее минимальный размер жилья - 1 пьюн, чуть больше 3м2. А кто-то не может жить без поля для гольфа на бэкярде. От самого минимального до самого роскошного - миллион вариаций. Каждому свое. Я както на Зиллоу видел дом с 3-мя спальнями и 4,5 санузлами (в США санузел с только унитазом и раковиной принято обзывать 0,5). Зачем - не знаю и знать не хочу. Каждый сходит с ума по своему.