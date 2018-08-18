Переривати за 2015 і 2014 роки ваші повідомлення не буду.
Не має ні бажання ні часу.
До 2015 році я працював в відділі по роботі з проб.заборгованістю.
Так що ситуацію памятаю добре.
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Додано: Суб 04 чер, 2022 20:32
Додано: Суб 04 чер, 2022 20:42
Подтримую обома руками! І головне щоб на перерахунку грошів був присутній.
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