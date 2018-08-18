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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9909991099119912

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.8 5 21
1. Не вище 500
19%
4
2. 501 - 700
10%
2
3. 701 - 900
19%
4
4. 901 - 1000
24%
5
5. 1001 - 1200
14%
3
6. 1201 - 1500
5%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 20:32

  Faceless написав:[Ви готові довести свою заяву, що я щось заявляв про відсутність мораторіїв?


Переривати за 2015 і 2014 роки ваші повідомлення не буду.
Не має ні бажання ні часу.
До 2015 році я працював в відділі по роботі з проб.заборгованістю.
Так що ситуацію памятаю добре.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 20:42

  UA написав:
  Успіх написав:То от порадьте - запускати мені з Нового року "чистку взуття", чи продати той "бізнес"? :)

Долярчик, во Львове конечно запускать

  Успіх написав:Ехххххх.... отак би на тиждень на вогневу тих поціновувачів прихованих плінтусів, прихованих/вмонтованих витяжок в стільниці і по два унітази прихованого монтажу в кожну спальню.... - то їх би зразу попустило і вони б ходили легко ср@ти під корчі/дерева, чи в сільський туалет з дощечок)))

Предлагаю ввести запрет на операции с недвижимостью для граждан мужского пола, которые не стоят на воинском учете и бегают от военкомата.
Идеально чтобы на сделки с недвижимостью выезжал представитель военкомата.

Подтримую обома руками! І головне щоб на перерахунку грошів був присутній.
airmax78
 
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  #<1 ... 9909991099119912
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