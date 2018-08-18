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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 чер, 2022 20:32
Faceless написав:
[Ви готові довести свою заяву, що я щось заявляв про відсутність мораторіїв?
Переривати за 2015 і 2014 роки ваші повідомлення не буду.
Не має ні бажання ні часу.
До 2015 році я працював в відділі по роботі з проб.заборгованістю.
Так що ситуацію памятаю добре.
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Додано: Суб 04 чер, 2022 20:42
UA написав: Успіх написав:
То от порадьте - запускати мені з Нового року "чистку взуття", чи продати той "бізнес"?
Долярчик, во Львове конечно запускать
Успіх написав:
Ехххххх.... отак би на тиждень на вогневу тих поціновувачів прихованих плінтусів, прихованих/вмонтованих витяжок в стільниці і по два унітази прихованого монтажу в кожну спальню.... - то їх би зразу попустило і вони б ходили легко ср@ти під корчі/дерева, чи в сільський туалет з дощечок)))
Предлагаю ввести запрет на операции с недвижимостью для граждан мужского пола, которые не стоят на воинском учете и бегают от военкомата.
Идеально чтобы на сделки с недвижимостью выезжал представитель военкомата.
Подтримую обома руками! І головне щоб на перерахунку грошів був присутній.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 05:53
rjkz написав: UA написав: rjkz написав:
Угу.
Возвращаются времена, когда дорогие объекты будут в аренде конкурировать ценой с дешевыми. Но амортизация по деньгам - космос.
Ж. только начинается.
Всегда считал, что лордизм это бизнес для людей способных эффективно обслуживать свою недвижимость. Остальные это чистильщики обуви (особенно зашедшие в арендную недвижимость после 2019 года)
Вообще +1, но насчет "бизнеса" - это или операции с недвижимостью+лордизм или пытаться держаться на гребне волны по максимальным ставкам.
Я к этому хочу относиться как к ПАССИВНОМУ, но доходу. Или ДОХОДУ, но пассивному.
Насчет чистильщиков обуви - они знатно вляпались.
Наслушавшись глашатаев "тыжднив болю" на зп в ОП, влезли в дорогущие бетонометры в ЖК с дорогущими УК (от застройщиков, естесственно), сделав дорогущие ремонты под аренду (обеспечив праздник жизни герегам), ну и повымахивавшись дизайнерскими ремонтами.
Теперь или сдают дешевле амортизации или будут простаивать их концептуальности до смены модного тренда.
Потом снимут итальянские выгоревшие шторы с панорамных окон, повесят бабушкину тюль и будут конкурировать с такими-же УЖЕ НЕ НОВОСТРОЯМИ.
Грандиозные простои со стабильным расчехлячиванием на УК ...(сколько там в самых модных мопах за обслуживание?). На это стоит еще наложить то, что с работой будет не фонтан и просто содержать эту убыточную теперь недвигу смогут не только лишь все.
Ха!
Це форум чистильщиків взуття, в основному)))
Людей,які погано вчили арифметику в школі, зате мають понти.
А за понти - треба платити))))
Однушка з двома сортирами в модному комплексі - чудова річ під час рашистських ракетних атак! Кожний має своє укриття!
Правило двох стін - в дії!
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