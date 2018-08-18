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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9910991199129913>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 22
1. Не вище 500
18%
4
2. 501 - 700
14%
3
3. 701 - 900
18%
4
4. 901 - 1000
23%
5
5. 1001 - 1200
14%
3
6. 1201 - 1500
5%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
9%
2
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 20:32

  Faceless написав:[Ви готові довести свою заяву, що я щось заявляв про відсутність мораторіїв?


Переривати за 2015 і 2014 роки ваші повідомлення не буду.
Не має ні бажання ні часу.
До 2015 році я працював в відділі по роботі з проб.заборгованістю.
Так що ситуацію памятаю добре.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 20:42

  UA написав:
  Успіх написав:То от порадьте - запускати мені з Нового року "чистку взуття", чи продати той "бізнес"? :)

Долярчик, во Львове конечно запускать

  Успіх написав:Ехххххх.... отак би на тиждень на вогневу тих поціновувачів прихованих плінтусів, прихованих/вмонтованих витяжок в стільниці і по два унітази прихованого монтажу в кожну спальню.... - то їх би зразу попустило і вони б ходили легко ср@ти під корчі/дерева, чи в сільський туалет з дощечок)))

Предлагаю ввести запрет на операции с недвижимостью для граждан мужского пола, которые не стоят на воинском учете и бегают от военкомата.
Идеально чтобы на сделки с недвижимостью выезжал представитель военкомата.

Подтримую обома руками! І головне щоб на перерахунку грошів був присутній.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 08:36

  Хомякоид написав:
  Frant написав:Ха!
Це форум чистильщиків взуття, в основному)))
Людей,які погано вчили арифметику в школі, зате мають понти.
А за понти - треба платити))))

Однушка з двома сортирами в модному комплексі - чудова річ під час рашистських ракетних атак! Кожний має своє укриття!
Правило двох стін - в дії!


Пишуть по Києву прилетіло.
Думав вже Київ не бомблять.
Інвештиції під бомбами виглядають занадто ризикованими.


Львову это расскажите, ставящему рекорды по ценам, як кажуть
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 08:41

  Хомякоид написав:
  Frant написав:Ха!
Це форум чистильщиків взуття, в основному)))
Людей,які погано вчили арифметику в школі, зате мають понти.
А за понти - треба платити))))

Однушка з двома сортирами в модному комплексі - чудова річ під час рашистських ракетних атак! Кожний має своє укриття!
Правило двох стін - в дії!


Пишуть по Києву прилетіло.
Думав вже Київ не бомблять.
Інвештиції під бомбами виглядають занадто ризикованими.

5 ракет, сьогодні, о 6 ранку.
Десь на Лівому березі.

Очевидно, на фронті у рашистів - справи неблискучі, так вони все по мирним містам луплять.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 09:10

  Frant написав:
  Хомякоид написав:
  Frant написав:Ха!
Це форум чистильщиків взуття, в основному)))
Людей,які погано вчили арифметику в школі, зате мають понти.
А за понти - треба платити))))

Однушка з двома сортирами в модному комплексі - чудова річ під час рашистських ракетних атак! Кожний має своє укриття!
Правило двох стін - в дії!


Пишуть по Києву прилетіло.
Думав вже Київ не бомблять.
Інвештиції під бомбами виглядають занадто ризикованими.

5 ракет, сьогодні, о 6 ранку.
Десь на Лівому березі.

Очевидно, на фронті у рашистів - справи неблискучі, так вони все по мирним містам луплять.

Не десь, а прямо над моїм будинком. Одну ракету бачив на власні очі. Метрів 50 над дахом.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 09:20

  Успіх написав:
  Ромасик написав:А найгарніша зараз явно виглядає краще сірого сумовитого бетону.

То читаючи цю гілку - я правильно зрозумів, що краще свій бетон(звичайно після здачі в експлуатацію/обіцяють на осінь) здати в оренду, зробивши мінімальний ремонт, ніж його продати?

неправильно. Здавати треба було у березні. І свою і тещину :)
з точки зору КРЖН, імхо, якщо є можливість продати з хоча б 20% знижкою, треба зливатися. А що там у Львові - хз. Мені здається до осені там повернеться все на круги своя. Принаймні якщо виходити з теорії, що КРЖН повернеться на дооєнний рівень. Коротко: КРЖН перечить ЛРЖН)

І до речі, якщо раніше дохідність КРЖН була близько 7%, то зараз... 4% в грн (?!)
  Успіх написав:То от порадьте - запускати мені з Нового року "чистку взуття", чи продати той "бізнес"? :)

на передовій?)
а що ви продавати зібралися? гуталін і щітку?))
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 09:34

  rjkz написав:Я както на Зиллоу видел дом с 3-мя спальнями и 4,5 санузлами (в США санузел с только унитазом и раковиной принято обзывать 0,5).
Зачем - не знаю и знать не хочу. Каждый сходит с ума по своему.

1,2,3 каждой комнате по личному санузлу
4 - общая джакузя
0,5 - гостевой горшок.

Зачем 2 санузла в однушке - вот єто сложнее вопрос.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 09:52

Попереду - найцікавіше! Не перемикайтесь!©)))

  Ромасик написав:на передовій?)

На вогневій))
Мав на увазі, чи продавати по завершенні війни, чи запускати в оренду?

Ще думав такий варіант (якщо продавати), то якщо б мене відпустили у відпустку на 10днів, то я б зробив би у нотаря такий папір, що "за мене може всюди підпис ставити мій тато"!
Чув, що такий папір можна зробити на 0,5-1рік часу?

Але, все ж таки - я більш схильний до запуску в оренду... - хоч ціни на будматеріали мене ще здивують :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 09:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
  Faceless написав:[Ви готові довести свою заяву, що я щось заявляв про відсутність мораторіїв?


Переривати за 2015 і 2014 роки ваші повідомлення не буду.
Не має ні бажання ні часу.
До 2015 році я працював в відділі по роботі з проб.заборгованістю.
Так що ситуацію памятаю добре.

Ясно, збрехали.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 09:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:Зачем 2 санузла в однушке - вот єто сложнее вопрос.


Молодьожь
https://youtu.be/Is4DgVlgFG8?t=105
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