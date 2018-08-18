Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:То от порадьте - запускати мені з Нового року "чистку взуття", чи продати той "бізнес"?
Долярчик, во Львове конечно запускать
Успіх написав:Ехххххх.... отак би на тиждень на вогневу тих поціновувачів прихованих плінтусів, прихованих/вмонтованих витяжок в стільниці і по два унітази прихованого монтажу в кожну спальню.... - то їх би зразу попустило і вони б ходили легко ср@ти під корчі/дерева, чи в сільський туалет з дощечок)))
Предлагаю ввести запрет на операции с недвижимостью для граждан мужского пола, которые не стоят на воинском учете и бегают от военкомата. Идеально чтобы на сделки с недвижимостью выезжал представитель военкомата.
Подтримую обома руками! І головне щоб на перерахунку грошів був присутній.
Ромасик написав:А найгарніша зараз явно виглядає краще сірого сумовитого бетону.
То читаючи цю гілку - я правильно зрозумів, що краще свій бетон(звичайно після здачі в експлуатацію/обіцяють на осінь) здати в оренду, зробивши мінімальний ремонт, ніж його продати?
неправильно. Здавати треба було у березні. І свою і тещину з точки зору КРЖН, імхо, якщо є можливість продати з хоча б 20% знижкою, треба зливатися. А що там у Львові - хз. Мені здається до осені там повернеться все на круги своя. Принаймні якщо виходити з теорії, що КРЖН повернеться на дооєнний рівень. Коротко: КРЖН перечить ЛРЖН)
І до речі, якщо раніше дохідність КРЖН була близько 7%, то зараз... 4% в грн (?!)
Успіх написав:То от порадьте - запускати мені з Нового року "чистку взуття", чи продати той "бізнес"?
на передовій?) а що ви продавати зібралися? гуталін і щітку?))
rjkz написав:Я както на Зиллоу видел дом с 3-мя спальнями и 4,5 санузлами (в США санузел с только унитазом и раковиной принято обзывать 0,5). Зачем - не знаю и знать не хочу. Каждый сходит с ума по своему.
1,2,3 каждой комнате по личному санузлу 4 - общая джакузя 0,5 - гостевой горшок.
Зачем 2 санузла в однушке - вот єто сложнее вопрос.
На вогневій)) Мав на увазі, чи продавати по завершенні війни, чи запускати в оренду?
Ще думав такий варіант (якщо продавати), то якщо б мене відпустили у відпустку на 10днів, то я б зробив би у нотаря такий папір, що "за мене може всюди підпис ставити мій тато"! Чув, що такий папір можна зробити на 0,5-1рік часу?
Але, все ж таки - я більш схильний до запуску в оренду... - хоч ціни на будматеріали мене ще здивують