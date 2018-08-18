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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 чер, 2022 09:59
Ромасик написав: rjkz написав:
Я както на Зиллоу видел дом с 3-мя спальнями и 4,5 санузлами (в США санузел с только унитазом и раковиной принято обзывать 0,5).
Зачем - не знаю и знать не хочу. Каждый сходит с ума по своему.
1,2,3 каждой комнате по личному санузлу
4 - общая джакузя
0,5 - гостевой горшок.
Зачем 2 санузла в однушке - вот єто сложнее вопрос.
В 1к - просто роздільний санвузол.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 10:17
Investor_K написав:
Не десь, а прямо над моїм будинком. Одну ракету бачив на власні очі. Метрів 50 над дахом.
50 метрів?
Тапочками можно сбивать.
ПС Представил продажу квартиры в 2022 году.
Рыло водит покупателей по квартире, подводит к окну показать виды и тут летит рАкета (с надписью Трайбека) в 50 метрах над домом.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 10:31
Faceless написав: Хомякоид написав: Faceless написав:
[Ви готові довести свою заяву, що я щось заявляв про відсутність мораторіїв?
Переривати за 2015 і 2014 роки ваші повідомлення не буду.
Не має ні бажання ні часу.
До 2015 році я працював в відділі по роботі з проб.заборгованістю.
Так що ситуацію памятаю добре.
Ясно, збрехали.
Те що ви написали що обговоювали цю проблему в 2012 а насправді заборона була прийнята в 2014 році показує що ви вигадуєту те що не було.
В 2012 році не було заборон на відчуження майна по валютним кредитам, як правило валютні кредити платились або реструктуризовувались в гривню.
Вал неплатежів пішов в 2014 році після стрибка курса валют.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 10:35
Успіх написав:
Ще думав такий варіант (якщо продавати), то якщо б мене відпустили у відпустку на 10днів, то я б зробив би у нотаря такий папір, що "за мене може всюди підпис ставити мій тато"!
Чув, що такий папір можна зробити на 0,5-1рік часу?
На период военного положения продажу недвижимости по доверенности запретили.
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