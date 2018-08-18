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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.9 5 23
1. Не вище 500
17%
4
2. 501 - 700
13%
3
3. 701 - 900
17%
4
4. 901 - 1000
22%
5
5. 1001 - 1200
13%
3
6. 1201 - 1500
4%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 09:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  rjkz написав:Я както на Зиллоу видел дом с 3-мя спальнями и 4,5 санузлами (в США санузел с только унитазом и раковиной принято обзывать 0,5).
Зачем - не знаю и знать не хочу. Каждый сходит с ума по своему.

1,2,3 каждой комнате по личному санузлу
4 - общая джакузя
0,5 - гостевой горшок.

Зачем 2 санузла в однушке - вот єто сложнее вопрос.


В 1к - просто роздільний санвузол.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 10:17

  Investor_K написав:Не десь, а прямо над моїм будинком. Одну ракету бачив на власні очі. Метрів 50 над дахом.

50 метрів?
Тапочками можно сбивать.

ПС Представил продажу квартиры в 2022 году.
Рыло водит покупателей по квартире, подводит к окну показать виды и тут летит рАкета (с надписью Трайбека) в 50 метрах над домом.
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 10:31

  Faceless написав:
Хомякоид написав:
  Faceless написав:[Ви готові довести свою заяву, що я щось заявляв про відсутність мораторіїв?


Переривати за 2015 і 2014 роки ваші повідомлення не буду.
Не має ні бажання ні часу.
До 2015 році я працював в відділі по роботі з проб.заборгованістю.
Так що ситуацію памятаю добре.

Ясно, збрехали.


Те що ви написали що обговоювали цю проблему в 2012 а насправді заборона була прийнята в 2014 році показує що ви вигадуєту те що не було.
В 2012 році не було заборон на відчуження майна по валютним кредитам, як правило валютні кредити платились або реструктуризовувались в гривню.
Вал неплатежів пішов в 2014 році після стрибка курса валют.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 10:35

  Успіх написав:
Ще думав такий варіант (якщо продавати), то якщо б мене відпустили у відпустку на 10днів, то я б зробив би у нотаря такий папір, що "за мене може всюди підпис ставити мій тато"!
Чув, що такий папір можна зробити на 0,5-1рік часу?

На период военного положения продажу недвижимости по доверенности запретили.
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 11:25

  Ромасик написав:
  Успіх написав:То читаючи цю гілку - я правильно зрозумів, що краще свій бетон(звичайно після здачі в експлуатацію/обіцяють на осінь) здати в оренду, зробивши мінімальний ремонт, ніж його продати?

неправильно. Здавати треба було у березні. І свою і тещину :)

Я був дуже здивований, що Долярчику й озвучував, коли він у такі неспокійні часи брав котлован з поставкою колись там, коли був по той же ціні майже готовий. Що він виграв поверх, та програв у тому, що людина не завжди розуміє - ризики.
Зараз міг би отримувати шалені гроши, а так навіть незрозуміло, чи доживє забудовник до кінця війни і добудує взагалі.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 12:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сейчас время не для понтов и конфетти с разной мишурой. Простота и надежность - это главное.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 12:45

  Investor_K написав:Сейчас время не для понтов и конфетти с разной мишурой. Простота и надежность - это главное.



напівпідвал Мухи? )
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 12:45

  Успіх написав:А що з новими об'єктами - продавати, чи все ж таки запускати?
А как старый бизнес, ФОП, может его проинвестировать ? )))) дикая шутка.

Твоя новая бизнес-модель базируется на новых факторах. Например, если повернешь пушку на несколько градусов и сделаешь выстрел, количество переселенцев во Львов сразу увеличиться на 300 тыс, что увеличит рентабельность.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 13:21

  Grand Touring написав:
  Успіх написав:А що з новими об'єктами - продавати, чи все ж таки запускати?
А как старый бизнес, ФОП, может его проинвестировать ? )))) дикая шутка.

Твоя новая бизнес-модель базируется на новых факторах. Например, если повернешь пушку на несколько градусов и сделаешь выстрел, количество переселенцев во Львов сразу увеличиться на 300 тыс, что увеличит рентабельность.

Да он и так с пу договорился, что-бы пару калибров по Киеву кинул сегодня. 😼
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 13:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
  Faceless написав:
Хомякоид написав:
Переривати за 2015 і 2014 роки ваші повідомлення не буду.
Не має ні бажання ні часу.
До 2015 році я працював в відділі по роботі з проб.заборгованістю.
Так що ситуацію памятаю добре.

Ясно, збрехали.


Те що ви написали що обговоювали цю проблему в 2012 а насправді заборона була прийнята в 2014 році показує що ви вигадуєту те що не було.
В 2012 році не було заборон на відчуження майна по валютним кредитам, як правило валютні кредити платились або реструктуризовувались в гривню.
Вал неплатежів пішов в 2014 році після стрибка курса валют.


Я написав 2012, бо в тому році я зареєструвався на форумі. Питання нерухомості й зокрема іпотеки було першим, щодо чого я досить багато писав того часу (звісно, мова про обговорення питання іпотеки загалом, а не конкретно мораторіїв).
Вал неплатників, перший, пішов куди раніше, ще в 2009. І програми реструктуризації, процедури роботи з проблемною заборгованістю почали розробляти ще тоді.
Ви кажете, що працювали з проблемною заборгованістю в 2014-2015? А - за 5 років до того.
Faceless
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