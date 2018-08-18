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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 05 чер, 2022 14:07
Vlad442 написав: Ромасик написав: Успіх написав:
То читаючи цю гілку - я правильно зрозумів, що краще свій бетон(звичайно після здачі в експлуатацію/обіцяють на осінь) здати в оренду, зробивши мінімальний ремонт, ніж його продати?
неправильно. Здавати треба було у березні. І свою і тещину
Я був дуже здивований, що Долярчику й озвучував, коли він у такі неспокійні часи брав котлован з поставкою колись там, коли був по той же ціні майже готовий. Що він виграв поверх, та програв у тому, що людина не завжди розуміє - ризики.
Зараз міг би отримувати шалені гроши, а так навіть незрозуміло, чи доживє забудовник до кінця війни і добудує взагалі.
Так ту чергу, що я мав брати на останньому (12му пов.) - ще тільки "на днях" мають здати!
Хоч мали її здати ще півроку тому!!!
То що тепер скажете?
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Додано: Нед 05 чер, 2022 14:25
sergikkc007 написав: Investor_K написав:
Сейчас время не для понтов и конфетти с разной мишурой. Простота и надежность - это главное.
напівпідвал Мухи? )
Бучанський підвал - можливо, розбомблений або пограбований.
Правда, красти там нічого, проте рашисти могли забрати унітаз і флайменову фуфайку)))
Флаймен зараз сидит десь у глухому лісовому селі, рятується від призову. Тому він замовк(((
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Додано: Нед 05 чер, 2022 14:30
Ромасик написав:
Зачем 2 санузла в однушке - вот єто сложнее вопрос.
Квартира без двох сортирів - то відстой!
У сучасних ЖК на даху повинна бути вертолітна площадка.
Інакше це "неохрущ", а не житло!
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Додано: Нед 05 чер, 2022 14:31
Grand Touring написав:
А как старый бизнес, ФОП, может его проинвестировать ? )))) дикая шутка.
Тут я не зрозумів - можна роз'яснити?
Grand Touring написав:
Твоя новая бизнес-модель базируется на новых факторах. Например, если повернешь пушку на несколько градусов и сделаешь выстрел, количество переселенцев во Львов сразу увеличиться на 300 тыс, что увеличит рентабельность
Ну, ми стараємось НЕ стріляти по містах/селах!
Але, на час війни - нехай уйоПують з своїх сіл, щоб ми смілииво зачищали нашу землю від москальської піЗдОти!
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