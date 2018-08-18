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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9911991299139914

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.9 5 23
1. Не вище 500
17%
4
2. 501 - 700
13%
3
3. 701 - 900
17%
4
4. 901 - 1000
22%
5
5. 1001 - 1200
13%
3
6. 1201 - 1500
4%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 14:07

  Vlad442 написав:
  Ромасик написав:
  Успіх написав:То читаючи цю гілку - я правильно зрозумів, що краще свій бетон(звичайно після здачі в експлуатацію/обіцяють на осінь) здати в оренду, зробивши мінімальний ремонт, ніж його продати?

неправильно. Здавати треба було у березні. І свою і тещину :)

Я був дуже здивований, що Долярчику й озвучував, коли він у такі неспокійні часи брав котлован з поставкою колись там, коли був по той же ціні майже готовий. Що він виграв поверх, та програв у тому, що людина не завжди розуміє - ризики.
Зараз міг би отримувати шалені гроши, а так навіть незрозуміло, чи доживє забудовник до кінця війни і добудує взагалі.

Так ту чергу, що я мав брати на останньому (12му пов.) - ще тільки "на днях" мають здати!
Хоч мали її здати ще півроку тому!!!

То що тепер скажете?
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 14:25

  sergikkc007 написав:
  Investor_K написав:Сейчас время не для понтов и конфетти с разной мишурой. Простота и надежность - это главное.


напівпідвал Мухи? )

Бучанський підвал - можливо, розбомблений або пограбований.


Правда, красти там нічого, проте рашисти могли забрати унітаз і флайменову фуфайку)))

Флаймен зараз сидит десь у глухому лісовому селі, рятується від призову. Тому він замовк(((
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 14:30

  Ромасик написав:Зачем 2 санузла в однушке - вот єто сложнее вопрос.

Квартира без двох сортирів - то відстой!

У сучасних ЖК на даху повинна бути вертолітна площадка.
Інакше це "неохрущ", а не житло!
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 14:31

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©

  Grand Touring написав:А как старый бизнес, ФОП, может его проинвестировать ? )))) дикая шутка.

Тут я не зрозумів - можна роз'яснити?
  Grand Touring написав:Твоя новая бизнес-модель базируется на новых факторах. Например, если повернешь пушку на несколько градусов и сделаешь выстрел, количество переселенцев во Львов сразу увеличиться на 300 тыс, что увеличит рентабельность

Ну, ми стараємось НЕ стріляти по містах/селах!
Але, на час війни - нехай уйоПують з своїх сіл, щоб ми смілииво зачищали нашу землю від москальської піЗдОти!
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