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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 05 чер, 2022 14:07
Vlad442 написав: Ромасик написав: Успіх написав:
То читаючи цю гілку - я правильно зрозумів, що краще свій бетон(звичайно після здачі в експлуатацію/обіцяють на осінь) здати в оренду, зробивши мінімальний ремонт, ніж його продати?
неправильно. Здавати треба було у березні. І свою і тещину
Я був дуже здивований, що Долярчику й озвучував, коли він у такі неспокійні часи брав котлован з поставкою колись там, коли був по той же ціні майже готовий. Що він виграв поверх
, та програв у тому, що людина не завжди розуміє - ризики.Зараз міг би отримувати шалені гроши
, а так навіть незрозуміло, чи доживє забудовник до кінця війни і добудує взагалі.
Так ту чергу, що я мав брати на останньому (12му пов.) - ще тільки "на днях" мають здати!
Хоч мали її здати ще півроку тому!!!
То що тепер скажете?
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 05 чер, 2022 18:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 14:31
Grand Touring написав:
А как старый бизнес, ФОП, может его проинвестировать ? )))) дикая шутка.
Тут я не зрозумів - можна роз'яснити?
Grand Touring написав:
Твоя новая бизнес-модель базируется на новых факторах. Например, если повернешь пушку на несколько градусов и сделаешь выстрел, количество переселенцев во Львов сразу увеличиться на 300 тыс, что увеличит рентабельность
Ну, ми стараємось НЕ стріляти по містах/селах!
Але, на час війни - нехай уйоПують з своїх сіл, щоб ми смілииво зачищали нашу землю від москальської піЗдОти!
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Додано: Нед 05 чер, 2022 19:13
Успіх
Если ты работаешь на Д30/30А или раритете Д20 - ты работаешь по квадратам
Если тебе повезло и дали М777А - ты всё равно работаешь по квадратам но с дроном и техподдержкой через Старлинк с космосУ
Если тебе дадут Пион - квадрат всего лишь станет больше по площади
Я комбат, и поверь мне сносится всё в квадрате, и этом, и следующем…
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барабашов
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Додано: Нед 05 чер, 2022 19:38
барабашов написав:
Если ты работаешь
2с1
Але - я зв'язковий/на раціях
(хоч це не заважає мені підносити снаряди і запали до них)
І ми теж співпрацюємо з нашими дронами...
X...
Y...
Кутомір....
Снаряд фугасний/осколочний... заряд повний/уменшений... - постріл!
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