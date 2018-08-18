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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9912991399149915

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.9 5 23
1. Не вище 500
17%
4
2. 501 - 700
13%
3
3. 701 - 900
17%
4
4. 901 - 1000
22%
5
5. 1001 - 1200
13%
3
6. 1201 - 1500
4%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 19:59

  uaprofi написав:rjkz

но полюбому полуподвалы сейчас наверное должны подорожать, а верхние видовые этажи подешеветь


Також про це думав. Але вражає така зміна приорітетів...хто міг подумати :roll:
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:01

  uaprofi написав:
  Успіх написав:(хоч це не заважає мені підносити снаряди і запали до них)

І ми теж співпрацюємо з нашими дронами...
X...
Y...
Кутомір....
Снаряд фугасний/осколочний... заряд повний/уменшений... - постріл!


а как же заповедь Божья?
как можно было на такое решиться?
ведь снаряд всегда может попасть по невинным людям :-(

А як же Буча/Ірпінь?

Чи ви хочете, щоб мародери/гвалтівники і вам постукали у двері?

п.с.
Читайте вище - ми стараємось НЕ стріляти по містах/селах!(там інша бригада "акуратно" зачищає орків)
А от стрільнути по їхній техніці, чи по бліндажах піхоти орків - саме то! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:02

  sergikkc007 написав:
  uaprofi написав:rjkz

но полюбому полуподвалы сейчас наверное должны подорожать, а верхние видовые этажи подешеветь


Також про це думав. Але вражає така зміна приорітетів...хто міг подумати :roll:

Флай :shock: :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:19

За крок до перевороту думок©

  rjkz написав:1. Победи пуйло.
2. Возвращайся с фронта.
3. Начинай задавать вопросы, которые задавать нет смысла без выполнения пп1-2.

1. Обов'язково!
2. Постараюсь!
3. Так хотілось би наперед)) - щоб щось собі думати/планувати...
Коли людина собі щось думає/планує - то і життя ТРИВАЄ/ПРОДОВЖУЄТЬСЯ!👍 :D
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:20

Успіх

не месть ли Вами движет?

Люди, которые творят против нас какое-то зло, являются орудиями дьявола. Они больше причиняют вреда себе, чем нам. Они не наши враги, а враги сами себе, а мы через них можем получить только повод к спасению и усовершенствованию. И так бывает всегда, когда против нас кто-то что-то замышляет.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:30

Все ж дуже просто!©

  uaprofi написав:не месть ли Вами движет?

Так все банально просто - я НЕ ХОЧУ, щоб у мої двері/до моєї дружини/дітей постукали вороги/кати/гвалтівники!
Тому їх потрібно стримати/знищити ще напів-дороги до свого дому!

Є інші варіанти?
- "просто перестати стріляти" - нажаль, НЕ діє :roll:
Стріляють по нас!
І чим менше ми по них стріляємо - тим більше вони стріляють по нас!!!

Ми ж не йдемо на їхню землю - ми обороняємо свою!!!!
Свою землю!
Свою країну!
Свою домівку!
Свою сім'ю!!!
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Писаренко (основатель THE Capital) трясется что его выселят со всех офисов. Типа готов платить комуналку и его должны за это благодарить.
Фффантазер.
Я б таких арендосъемщиков гнал бы в шею и всем бы трубил чтоб заносить в бан лист.

Само сидим с жирной лосненой мордой в эмиратах, зп никому не платит, 5% дерет с клиентов с 2-х сторон и еще рассказывыет как надо делать бизнес))

посмотрите его сториз)
Востаннє редагувалось Олежан в Нед 05 чер, 2022 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:39

  uaprofi написав:Успіх

не месть ли Вами движет?

Люди, которые творят против нас какое-то зло, являются орудиями дьявола. Они больше причиняют вреда себе, чем нам. Они не наши враги, а враги сами себе, а мы через них можем получить только повод к спасению и усовершенствованию. И так бывает всегда, когда против нас кто-то что-то замышляет.


що за маячня? і що ви в такому випадку пропонуєте? "пєрєстать стрєлять"? (с)
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