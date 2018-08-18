Також про це думав. Але вражає така зміна приорітетів...хто міг подумати
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Додано: Нед 05 чер, 2022 19:59
Додано: Нед 05 чер, 2022 20:01
А як же Буча/Ірпінь?
Чи ви хочете, щоб мародери/гвалтівники і вам постукали у двері?
п.с.
Читайте вище - ми стараємось НЕ стріляти по містах/селах!(там інша бригада "акуратно" зачищає орків)
А от стрільнути по їхній техніці, чи по бліндажах піхоти орків - саме то!
Додано: Нед 05 чер, 2022 20:02
Додано: Нед 05 чер, 2022 20:19
За крок до перевороту думок©
Додано: Нед 05 чер, 2022 20:20
Успіх
не месть ли Вами движет?
Люди, которые творят против нас какое-то зло, являются орудиями дьявола. Они больше причиняют вреда себе, чем нам. Они не наши враги, а враги сами себе, а мы через них можем получить только повод к спасению и усовершенствованию. И так бывает всегда, когда против нас кто-то что-то замышляет.
Додано: Нед 05 чер, 2022 20:30
Все ж дуже просто!©
Так все банально просто - я НЕ ХОЧУ, щоб у мої двері/до моєї дружини/дітей постукали вороги/кати/гвалтівники!
Тому їх потрібно стримати/знищити ще напів-дороги до свого дому!
Є інші варіанти?
- "просто перестати стріляти" - нажаль, НЕ діє
Стріляють по нас!
І чим менше ми по них стріляємо - тим більше вони стріляють по нас!!!
Ми ж не йдемо на їхню землю - ми обороняємо свою!!!!
Свою землю!
Свою країну!
Свою домівку!
Свою сім'ю!!!
Додано: Нед 05 чер, 2022 20:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Писаренко (основатель THE Capital) трясется что его выселят со всех офисов. Типа готов платить комуналку и его должны за это благодарить.
Фффантазер.
Я б таких арендосъемщиков гнал бы в шею и всем бы трубил чтоб заносить в бан лист.
Само сидим с жирной лосненой мордой в эмиратах, зп никому не платит, 5% дерет с клиентов с 2-х сторон и еще рассказывыет как надо делать бизнес))
посмотрите его сториз)
Востаннє редагувалось Олежан в Нед 05 чер, 2022 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 05 чер, 2022 20:39
що за маячня? і що ви в такому випадку пропонуєте? "пєрєстать стрєлять"? (с)
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