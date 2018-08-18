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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 чер, 2022 11:25
Ромасик написав: Успіх написав:
То читаючи цю гілку - я правильно зрозумів, що краще свій бетон(звичайно після здачі в експлуатацію/обіцяють на осінь) здати в оренду, зробивши мінімальний ремонт, ніж його продати?
неправильно. Здавати треба було у березні. І свою і тещину
Я був дуже здивований, що Долярчику й озвучував, коли він у такі неспокійні часи брав котлован з поставкою колись там, коли був по той же ціні майже готовий. Що він виграв поверх, та програв у тому, що людина не завжди розуміє - ризики.
Зараз міг би отримувати шалені гроши, а так навіть незрозуміло, чи доживє забудовник до кінця війни і добудує взагалі.
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Vlad442
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Додано: Нед 05 чер, 2022 12:41
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Додано: Нед 05 чер, 2022 13:29
Хомякоид написав: Faceless написав:
Хомякоид написав:
Переривати за 2015 і 2014 роки ваші повідомлення не буду.
Не має ні бажання ні часу.
До 2015 році я працював в відділі по роботі з проб.заборгованістю.
Так що ситуацію памятаю добре.
Ясно, збрехали.
Те що ви написали що обговоювали цю проблему в 2012 а насправді заборона була прийнята в 2014 році показує що ви вигадуєту те що не було.
В 2012 році не було заборон на відчуження майна по валютним кредитам, як правило валютні кредити платились або реструктуризовувались в гривню.
Вал неплатежів пішов в 2014 році після стрибка курса валют.
Я написав 2012, бо в тому році я зареєструвався на форумі. Питання нерухомості й зокрема іпотеки було першим, щодо чого я досить багато писав того часу (звісно, мова про обговорення питання іпотеки загалом, а не конкретно мораторіїв).
Вал неплатників, перший, пішов куди раніше, ще в 2009. І програми реструктуризації, процедури роботи з проблемною заборгованістю почали розробляти ще тоді.
Ви кажете, що працювали з проблемною заборгованістю в 2014-2015? А - за 5 років до того.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 14:07
Vlad442 написав: Ромасик написав: Успіх написав:
То читаючи цю гілку - я правильно зрозумів, що краще свій бетон(звичайно після здачі в експлуатацію/обіцяють на осінь) здати в оренду, зробивши мінімальний ремонт, ніж його продати?
неправильно. Здавати треба було у березні. І свою і тещину
Я був дуже здивований, що Долярчику й озвучував, коли він у такі неспокійні часи брав котлован з поставкою колись там, коли був по той же ціні майже готовий. Що він виграв поверх
, та програв у тому, що людина не завжди розуміє - ризики.Зараз міг би отримувати шалені гроши
, а так навіть незрозуміло, чи доживє забудовник до кінця війни і добудує взагалі.
Так ту чергу, що я мав брати на останньому (12му пов.) - ще тільки "на днях" мають здати!
Хоч мали її здати ще півроку тому!!!
То що тепер скажете?
Востаннє редагувалось Успіх
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Додано: Нед 05 чер, 2022 20:33
Писаренко (основатель THE Capital) трясется что его выселят со всех офисов. Типа готов платить комуналку и его должны за это благодарить.
Фффантазер.
Я б таких арендосъемщиков гнал бы в шею и всем бы трубил чтоб заносить в бан лист.
Само сидим с жирной лосненой мордой в эмиратах, зп никому не платит, 5% дерет с клиентов с 2-х сторон и еще рассказывыет как надо делать бизнес))
посмотрите его сториз)
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в Нед 05 чер, 2022 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 23:55
Успіх написав: Vlad442 написав:
Я був дуже здивований, що Долярчику й озвучував, коли він у такі неспокійні часи брав котлован з поставкою колись там, коли був по той же ціні майже готовий. Що він виграв поверх
, та програв у тому, що людина не завжди розуміє - ризики.Зараз міг би отримувати шалені гроши
, а так навіть незрозуміло, чи доживє забудовник до кінця війни і добудує взагалі.
Так ту чергу, що я мав брати на останньому (12му пов.) - ще тільки "на днях" мають здати!
Хоч мали її здати ще півроку тому!!!
То що тепер скажете?
Ну ее сдадут хотя бы. А те, объекты, где готовности менее 80%(ориентировочная цифра) - наверняка ждет заморозка на очень долго.
*80% - это не там, где построено 8 этажей из 10, это там, где практически закончена внутрянка
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