RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9908990999109911

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.9 5 23
1. Не вище 500
17%
4
2. 501 - 700
13%
3
3. 701 - 900
17%
4
4. 901 - 1000
22%
5
5. 1001 - 1200
13%
3
6. 1201 - 1500
4%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 11:25

  Ромасик написав:
  Успіх написав:То читаючи цю гілку - я правильно зрозумів, що краще свій бетон(звичайно після здачі в експлуатацію/обіцяють на осінь) здати в оренду, зробивши мінімальний ремонт, ніж його продати?

неправильно. Здавати треба було у березні. І свою і тещину :)

Я був дуже здивований, що Долярчику й озвучував, коли він у такі неспокійні часи брав котлован з поставкою колись там, коли був по той же ціні майже готовий. Що він виграв поверх, та програв у тому, що людина не завжди розуміє - ризики.
Зараз міг би отримувати шалені гроши, а так навіть незрозуміло, чи доживє забудовник до кінця війни і добудує взагалі.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8897
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2014 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 12:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сейчас время не для понтов и конфетти с разной мишурой. Простота и надежность - это главное.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7488
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 13:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
  Faceless написав:
Хомякоид написав:
Переривати за 2015 і 2014 роки ваші повідомлення не буду.
Не має ні бажання ні часу.
До 2015 році я працював в відділі по роботі з проб.заборгованістю.
Так що ситуацію памятаю добре.

Ясно, збрехали.


Те що ви написали що обговоювали цю проблему в 2012 а насправді заборона була прийнята в 2014 році показує що ви вигадуєту те що не було.
В 2012 році не було заборон на відчуження майна по валютним кредитам, як правило валютні кредити платились або реструктуризовувались в гривню.
Вал неплатежів пішов в 2014 році після стрибка курса валют.


Я написав 2012, бо в тому році я зареєструвався на форумі. Питання нерухомості й зокрема іпотеки було першим, щодо чого я досить багато писав того часу (звісно, мова про обговорення питання іпотеки загалом, а не конкретно мораторіїв).
Вал неплатників, перший, пішов куди раніше, ще в 2009. І програми реструктуризації, процедури роботи з проблемною заборгованістю почали розробляти ще тоді.
Ви кажете, що працювали з проблемною заборгованістю в 2014-2015? А - за 5 років до того.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31574
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1347 раз.
Подякували: 7524 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 14:07

А як тобі таке, Ілон Маск?)))

  Vlad442 написав:
  Ромасик написав:
  Успіх написав:То читаючи цю гілку - я правильно зрозумів, що краще свій бетон(звичайно після здачі в експлуатацію/обіцяють на осінь) здати в оренду, зробивши мінімальний ремонт, ніж його продати?

неправильно. Здавати треба було у березні. І свою і тещину :)

Я був дуже здивований, що Долярчику й озвучував, коли він у такі неспокійні часи брав котлован з поставкою колись там, коли був по той же ціні майже готовий. Що він виграв поверх, та програв у тому, що людина не завжди розуміє - ризики.
Зараз міг би отримувати шалені гроши, а так навіть незрозуміло, чи доживє забудовник до кінця війни і добудує взагалі.

Так ту чергу, що я мав брати на останньому (12му пов.) - ще тільки "на днях" мають здати!
Хоч мали її здати ще півроку тому!!!

То що тепер скажете?
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 05 чер, 2022 18:05, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3358
З нами з: 18.03.21
Подякував: 118 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Писаренко (основатель THE Capital) трясется что его выселят со всех офисов. Типа готов платить комуналку и его должны за это благодарить.
Фффантазер.
Я б таких арендосъемщиков гнал бы в шею и всем бы трубил чтоб заносить в бан лист.

Само сидим с жирной лосненой мордой в эмиратах, зп никому не платит, 5% дерет с клиентов с 2-х сторон и еще рассказывыет как надо делать бизнес))

посмотрите его сториз)
Востаннє редагувалось Олежан в Нед 05 чер, 2022 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Олежан
 
Повідомлень: 660
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 23:55

  Успіх написав:
  Vlad442 написав:
Я був дуже здивований, що Долярчику й озвучував, коли він у такі неспокійні часи брав котлован з поставкою колись там, коли був по той же ціні майже готовий. Що він виграв поверх, та програв у тому, що людина не завжди розуміє - ризики.
Зараз міг би отримувати шалені гроши, а так навіть незрозуміло, чи доживє забудовник до кінця війни і добудує взагалі.

Так ту чергу, що я мав брати на останньому (12му пов.) - ще тільки "на днях" мають здати!
Хоч мали її здати ще півроку тому!!!

То що тепер скажете?

Ну ее сдадут хотя бы. А те, объекты, где готовности менее 80%(ориентировочная цифра) - наверняка ждет заморозка на очень долго.
*80% - это не там, где построено 8 этажей из 10, это там, где практически закончена внутрянка
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 701
З нами з: 28.04.20
Подякував: 412 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 00:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Подскажите,пожалуйста,где лучше покупать военные облигации примерно на 100-120 тыс.грн.??? Я так понял,что выбирать нужно между Ощадом и Приватом? Правильно? Есть ли существенная разница в доходности и обслуживании? Направьте на путь истинный...
1973cc11
 
Повідомлень: 41
З нами з: 13.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 04:33

І таке буває))

  Damien написав:
  Успіх написав:
  Vlad442 написав:
Я був дуже здивований, що Долярчику й озвучував, коли він у такі неспокійні часи брав котлован з поставкою колись там, коли був по той же ціні майже готовий. Що він виграв поверх, та програв у тому, що людина не завжди розуміє - ризики.
Зараз міг би отримувати шалені гроши, а так навіть незрозуміло, чи доживє забудовник до кінця війни і добудує взагалі.

Так ту чергу, що я мав брати на останньому (12му пов.) - ще тільки "на днях" мають здати!
Хоч мали її здати ще півроку тому!!!

То що тепер скажете?

Ну ее сдадут хотя бы. А те, объекты, где готовности менее 80%(ориентировочная цифра) - наверняка ждет заморозка на очень долго.
*80% - это не там, где построено 8 этажей из 10, это там, где практически закончена внутрянка

Ну - вмієти ви втішити/підбадьорити! :mrgreen:

Хоч з іншого боку - я тішусь, що затягують будівництво/здачу моєї черги...
Чому?
1. Я - в ЗСУ, і не зможу її зараз ні продати, ні запустити в оренду, а платити щомісячну комуналь УК від забудовника - ще те задоволення :mrgreen: (так, ми всі добровільно-примусово підписували папір, де зобов'язуємось 1 рік сплачувати комуналь лише УК від забудовника) :roll:
2. В договорі - я добре пам'ятаю пункт, що якщо будинок здали і мене повідомили про це будь-яким способом(зателефонували, надіслали повідомлення на пошту, і т.п.) - а я, до місяця часу не прийшов підписати Основний договір - то забудовник має право забрати квартиру, виплативши мені мої вкладені кошти, які вказані у договорі! :mrgreen:
Єдине, що може мене "врятувати", то що воєнний стан/війна підпадають під "форс-мажорні обставини"(так собі думаю)

Тому - затягування часу здачі будинку, наче, зараз мені грає на руку :idea:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3358
З нами з: 18.03.21
Подякував: 118 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 04:42

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  1973cc11 написав:Подскажите,пожалуйста,где лучше покупать военные облигации примерно на 100-120 тыс.грн.??? Я так понял,что выбирать нужно между Ощадом и Приватом? Правильно? Есть ли существенная разница в доходности и обслуживании? Направьте на путь истинный...

На валютній гілці, наче, радили монобанк.
Що там "в два кліка" можна купити військові облігацій під 10-11%
Але ж тепер підняли облікову ставку - то всі чекають на банківські депозити під 18-20% :mrgreen:
Тож може і військові облігацій піднімуть/зроблять пА 20-22% :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3358
З нами з: 18.03.21
Подякував: 118 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 05:05

[/quote]
На валютній гілці, наче, радили монобанк.
Що там "в два кліка" можна купити військові облігацій під 10-11%
Але ж тепер підняли облікову ставку - то всі чекають на банківські депозити під 18-20% :mrgreen:
Тож може і військові облігацій піднімуть/зроблять пА 20-22% :mrgreen:[/quote]

Так хіба ставка по облігаціям фіксована на увесь період розміщення??? Я вважав,що вона плаваюча,в залежності від торгів та сітуації на ринку? Хіба не так? Хіба процент не підіймуть при подорожчанні грошей? Не розумію - або чекати,або заходити ніколи не рано і не пізно?!
1973cc11
 
Повідомлень: 41
З нами з: 13.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9908990999109911
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 1973cc11 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2231, 2232, 2233
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22326 6792780
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 чер, 2022 00:44
Damien
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2163579
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34726
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (254)
06.06.2022 04:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.