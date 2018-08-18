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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9909991099119912

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.8 5 24
1. Не вище 500
21%
5
2. 501 - 700
13%
3
3. 701 - 900
17%
4
4. 901 - 1000
21%
5
5. 1001 - 1200
13%
3
6. 1201 - 1500
4%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
13%
3
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 08:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

1973cc11 написав:
На валютній гілці, наче, радили монобанк.
Що там "в два кліка" можна купити військові облігацій під 10-11%
Але ж тепер підняли облікову ставку - то всі чекають на банківські депозити під 18-20% :mrgreen:
Тож може і військові облігацій піднімуть/зроблять пА 20-22% :mrgreen:


Так хіба ставка по облігаціям фіксована на увесь період розміщення??? Я вважав,що вона плаваюча,в залежності від торгів та сітуації на ринку? Хіба не так? Хіба процент не підіймуть при подорожчанні грошей? Не розумію - або чекати,або заходити ніколи не рано і не пізно?!
Фіксована. І тема облігацій не тут
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 08:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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  #<1 ... 9909991099119912
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