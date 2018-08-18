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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 чер, 2022 08:34
1973cc11 написав:
На валютній гілці, наче, радили монобанк.
Що там "в два кліка" можна купити військові облігацій під 10-11%
Але ж тепер підняли облікову ставку - то всі чекають на банківські депозити під 18-20%
Тож може і військові облігацій піднімуть/зроблять пА 20-22%
Так хіба ставка по облігаціям фіксована на увесь період розміщення??? Я вважав,що вона плаваюча,в залежності від торгів та сітуації на ринку? Хіба не так? Хіба процент не підіймуть при подорожчанні грошей? Не розумію - або чекати,або заходити ніколи не рано і не пізно?!
Фіксована. І тема облігацій не тут
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Додано: Пон 06 чер, 2022 08:36
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