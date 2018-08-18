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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9909991099119912

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.8 5 24
1. Не вище 500
21%
5
2. 501 - 700
13%
3
3. 701 - 900
17%
4
4. 901 - 1000
21%
5
5. 1001 - 1200
13%
3
6. 1201 - 1500
4%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
13%
3
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 08:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

1973cc11 написав:
На валютній гілці, наче, радили монобанк.
Що там "в два кліка" можна купити військові облігацій під 10-11%
Але ж тепер підняли облікову ставку - то всі чекають на банківські депозити під 18-20% :mrgreen:
Тож може і військові облігацій піднімуть/зроблять пА 20-22% :mrgreen:


Так хіба ставка по облігаціям фіксована на увесь період розміщення??? Я вважав,що вона плаваюча,в залежності від торгів та сітуації на ринку? Хіба не так? Хіба процент не підіймуть при подорожчанні грошей? Не розумію - або чекати,або заходити ніколи не рано і не пізно?!
Фіксована. І тема облігацій не тут
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 08:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 10:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:
  Успіх написав:Так ту чергу, що я мав брати на останньому (12му пов.) - ще тільки "на днях" мають здати!
Хоч мали її здати ще півроку тому!!!

То що тепер скажете?

Ну ее сдадут хотя бы. А те, объекты, где готовности менее 80%(ориентировочная цифра) - наверняка ждет заморозка на очень долго.
*80% - это не там, где построено 8 этажей из 10, это там, где практически закончена внутрянка

Так, практика показує, що коли у забудовника проблеми, то затримка зростає, у геометричної прогресії. Приваблива ціна на котловані це платня за ризик, то чим біль готове купуєш, тим висче профіт - більше заробіток на одинцю ризика.
  Успіх написав:2. В договорі - я добре пам'ятаю пункт, що якщо будинок здали і мене повідомили про це будь-яким способом(зателефонували, надіслали повідомлення на пошту, і т.п.) - а я, до місяця часу не прийшов підписати Основний договір - то забудовник має право забрати квартиру, виплативши мені мої вкладені кошти, які вказані у договорі!
Єдине, що може мене "врятувати", то що воєнний стан/війна підпадають під "форс-мажорні обставини"(так собі думаю)

Коли він зателефонує, ви відповідаєте, що воюєте. Коли спробує забрати квартиру та напише листа, ви, коли звільнитесь, відкриваєте до судді двері ногами, кидаете цей лист, та довідку, що були на війні, говорити що простой хлопець, як писати позов не розумієте, та просите принести завтра до дому рішення на вашу користь.
Я перебільшую. Сам забудовник так не зробить, коли зробить, цю справу виграє любий студент-волонтер.
Vlad442
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