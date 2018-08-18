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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 чер, 2022 08:34
1973cc11 написав:
На валютній гілці, наче, радили монобанк.
Що там "в два кліка" можна купити військові облігацій під 10-11%
Але ж тепер підняли облікову ставку - то всі чекають на банківські депозити під 18-20%
Тож може і військові облігацій піднімуть/зроблять пА 20-22%
Так хіба ставка по облігаціям фіксована на увесь період розміщення??? Я вважав,що вона плаваюча,в залежності від торгів та сітуації на ринку? Хіба не так? Хіба процент не підіймуть при подорожчанні грошей? Не розумію - або чекати,або заходити ніколи не рано і не пізно?!
Фіксована. І тема облігацій не тут
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Додано: Пон 06 чер, 2022 08:36
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Додано: Пон 06 чер, 2022 10:43
Damien написав: Успіх написав:
Так ту чергу, що я мав брати на останньому (12му пов.) - ще тільки "на днях" мають здати!
Хоч мали її здати ще півроку тому!!!
То що тепер скажете?
Ну ее сдадут хотя бы. А те, объекты, где готовности менее 80%(ориентировочная цифра) - наверняка ждет заморозка на очень долго.
*80% - это не там, где построено 8 этажей из 10, это там, где практически закончена внутрянка
Так, практика показує, що коли у забудовника проблеми, то затримка зростає у геометричної прогресії. Приваблива ціна на котловані це платня за ризик, то чим більш готове купуєш, тим висче профіт - більше заробіток на одинцю ризика.
Успіх написав:
2. В договорі - я добре пам'ятаю пункт, що якщо будинок здали і мене повідомили про це будь-яким способом(зателефонували, надіслали повідомлення на пошту, і т.п.) - а я, до місяця часу не прийшов підписати Основний договір - то забудовник має право забрати квартиру, виплативши мені мої вкладені кошти, які вказані у договорі!
Єдине, що може мене "врятувати", то що воєнний стан/війна підпадають під "форс-мажорні обставини"(так собі думаю)
Коли він зателефонує, ви відповідаєте, що воюєте. Коли спробує забрати квартиру та напише листа, ви, коли звільнитесь, відкриваєте до судді двері ногами, кидаете цей лист, та довідку, що були на війні, говорити що простой хлопець, як писати позов не розумієте, та просите принести завтра до дому рішення на вашу користь.
Я перебільшую. Сам забудовник так не зробить, коли зробить, цю справу виграє любий студент-волонтер.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 13:26
На днях общался с соседкой из ОП среднего киевского застройщика. С начала войны застройщик заплатил какие-то копейки, прокинув на все бонусы, амортизации по бензу, тело ЗП и прочее. Ну и задним числом поувольнял всех подряд, включая уборщицу.
Грозится увольняться, странно, что мысль пришла в голову спустя три месяца.
Сам застройщик нифига не строит, занимается реализацией вторички
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Додано: Пон 06 чер, 2022 13:39
sequence написав:
На днях общался с соседкой из ОП среднего киевского застройщика. С начала войны застройщик заплатил какие-то копейки, прокинув на все бонусы, амортизации по бензу, тело ЗП и прочее. Ну и задним числом поувольнял всех подряд, включая уборщицу.
Грозится увольняться, странно, что мысль пришла в голову спустя три месяца.
Сам застройщик нифига не строит, занимается реализацией вторички
Это случайно не та, которая купила новенький Порш-каен на бонусы?
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Додано: Пон 06 чер, 2022 13:44
BIGor написав: sequence написав:
На днях общался с соседкой из ОП среднего киевского застройщика. С начала войны застройщик заплатил какие-то копейки, прокинув на все бонусы, амортизации по бензу, тело ЗП и прочее. Ну и задним числом поувольнял всех подряд, включая уборщицу.
Грозится увольняться, странно, что мысль пришла в голову спустя три месяца.
Сам застройщик нифига не строит, занимается реализацией вторички
Это случайно не та, которая купила новенький Порш-каен на бонусы?
не, эта живет в съемной квартире. Работодателя по этическим соображениям не разглашу
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Додано: Пон 06 чер, 2022 13:46
sequence написав:
На днях общался с соседкой из ОП среднего киевского застройщика. С начала войны застройщик заплатил какие-то копейки, прокинув на все бонусы, амортизации по бензу, тело ЗП и прочее. Ну и задним числом поувольнял всех подряд, включая уборщицу.
Грозится увольняться, странно, что мысль пришла в голову спустя три месяца.
Сам застройщик нифига не строит, занимается реализацией вторички
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Додано: Пон 06 чер, 2022 13:46
sequence написав:
На днях общался с соседкой из ОП среднего киевского застройщика. С начала войны застройщик заплатил какие-то копейки, прокинув на все бонусы, амортизации по бензу, тело ЗП и прочее. Ну и задним числом поувольнял всех подряд, включая уборщицу.
Грозится увольняться, странно, что мысль пришла в голову спустя три месяца.
Сам застройщик нифига не строит, занимается реализацией вторички
Кажеться вообще у Киойви недострои не покупают, хоть на 90% готовности.
Думаю инвештори масово попали.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 13:52
Хомякоид написав: sequence написав:
На днях общался с соседкой из ОП среднего киевского застройщика. С начала войны застройщик заплатил какие-то копейки, прокинув на все бонусы, амортизации по бензу, тело ЗП и прочее. Ну и задним числом поувольнял всех подряд, включая уборщицу.
Грозится увольняться, странно, что мысль пришла в голову спустя три месяца.
Сам застройщик нифига не строит, занимается реализацией вторички
Кажеться вообще у Киойви недострои не покупают, хоть на 90% готовности.
Думаю инвештори масово попали.
зато массово начали застройщики строить
уже 25 строек возобновилось
цены никто не снижает
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Додано: Пон 06 чер, 2022 13:56
Олежан написав: Хомякоид написав: sequence написав:
На днях общался с соседкой из ОП среднего киевского застройщика. С начала войны застройщик заплатил какие-то копейки, прокинув на все бонусы, амортизации по бензу, тело ЗП и прочее. Ну и задним числом поувольнял всех подряд, включая уборщицу.
Грозится увольняться, странно, что мысль пришла в голову спустя три месяца.
Сам застройщик нифига не строит, занимается реализацией вторички
Кажеться вообще у Киойви недострои не покупают, хоть на 90% готовности.
Думаю инвештори масово попали.
цены никто не снижает
первая стадия пока: отрицание
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