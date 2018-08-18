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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9910991199129913

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.8 5 24
1. Не вище 500
21%
5
2. 501 - 700
13%
3
3. 701 - 900
17%
4
4. 901 - 1000
21%
5
5. 1001 - 1200
13%
3
6. 1201 - 1500
4%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
13%
3
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 13:59

  Олежан написав:
зато массово начали застройщики строить
уже 25 строек возобновилось
цены никто не снижает

Уверен, что строят только те, кто заранее проплатил материал и сейчас его выгребает у поставщика и применяет.Как закончится оплаченный материал - остановятся. Новые деньги сомневаюсь что вкладывают застройщики
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 14:01

  Хомякоид написав:Думаю инвештори масово попали.

Вони того ще не зрозуміли)))))))))))
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 14:01

Олежан лс
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 14:07

  adeges написав:
  Олежан написав:
  Хомякоид написав:
Кажеться вообще у Киойви недострои не покупают, хоть на 90% готовности.
Думаю инвештори масово попали.



цены никто не снижает


первая стадия пока: отрицание

Так первичку же невозможно опустить ниже себестоимости, стадию отрицания придется пропустить. А себестоимость строительства растет. Проще не строить, чем построить за свои и потом продавать в убыток.
Те компании, которые не имеют своих ресурсов для строительства, а использовали деньги инвесторов - скорее всего не достроят. Им проще вывезти за рубеж остатки денег и исчезнуть навсегда
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 14:08

  Олежан написав:
  Хомякоид написав:
  sequence написав:На днях общался с соседкой из ОП среднего киевского застройщика. С начала войны застройщик заплатил какие-то копейки, прокинув на все бонусы, амортизации по бензу, тело ЗП и прочее. Ну и задним числом поувольнял всех подряд, включая уборщицу.
Грозится увольняться, странно, что мысль пришла в голову спустя три месяца.
Сам застройщик нифига не строит, занимается реализацией вторички


Кажеться вообще у Киойви недострои не покупают, хоть на 90% готовности.
Думаю инвештори масово попали.


зато массово начали застройщики строить
уже 25 строек возобновилось
цены никто не снижает


Глянул один комплекс в прицентралье.
Раньше все наинались от 50, а тут один выставил за 40, что раньше не наблюдалось.
Думаю он и з 40 не продаст.
Тыс. за 30 возможно.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 14:09

  Damien написав:..
Так первичку же невозможно опустить ниже себестоимости, стадию отрицания придется пропустить. А себестоимость строительства растет. Проще не строить, чем построить за свои и потом продавать в убыток.
Те компании, которые не имеют своих ресурсов для строительства, а использовали деньги инвесторов - скорее всего не достроят. Им проще вывезти за рубеж остатки денег и исчезнуть навсегда

абсолютно верно.
ближайшие годы будет рынок вторички
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 14:11

  Frant написав:
  Хомякоид написав:Думаю инвештори масово попали.

Вони того ще не зрозуміли)))))))))))

в связи с этим, спрос на вторичку усилится
Олежан
 
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