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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 чер, 2022 13:59
Олежан написав:
зато массово начали застройщики строить
уже 25 строек возобновилось
цены никто не снижает
Уверен, что строят только те, кто заранее проплатил материал и сейчас его выгребает у поставщика и применяет.Как закончится оплаченный материал - остановятся. Новые деньги сомневаюсь что вкладывают застройщики
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Damien
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Додано: Пон 06 чер, 2022 14:01
Хомякоид написав:
Думаю инвештори масово попали.
Вони того ще не зрозуміли)))))))))))
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Frant
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Додано: Пон 06 чер, 2022 14:01
Олежан лс
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sequence
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Додано: Пон 06 чер, 2022 14:07
adeges написав: Олежан написав: Хомякоид написав:
Кажеться вообще у Киойви недострои не покупают, хоть на 90% готовности.
Думаю инвештори масово попали.
цены никто не снижает
первая стадия пока: отрицание
Так первичку же невозможно опустить ниже себестоимости, стадию отрицания придется пропустить. А себестоимость строительства растет. Проще не строить, чем построить за свои и потом продавать в убыток.
Те компании, которые не имеют своих ресурсов для строительства, а использовали деньги инвесторов - скорее всего не достроят. Им проще вывезти за рубеж остатки денег и исчезнуть навсегда
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Damien
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Додано: Пон 06 чер, 2022 14:08
Олежан написав: Хомякоид написав: sequence написав:
На днях общался с соседкой из ОП среднего киевского застройщика. С начала войны застройщик заплатил какие-то копейки, прокинув на все бонусы, амортизации по бензу, тело ЗП и прочее. Ну и задним числом поувольнял всех подряд, включая уборщицу.
Грозится увольняться, странно, что мысль пришла в голову спустя три месяца.
Сам застройщик нифига не строит, занимается реализацией вторички
Кажеться вообще у Киойви недострои не покупают, хоть на 90% готовности.
Думаю инвештори масово попали.
зато массово начали застройщики строить
уже 25 строек возобновилось
цены никто не снижает
Глянул один комплекс в прицентралье.
Раньше все наинались от 50, а тут один выставил за 40, что раньше не наблюдалось.
Думаю он и з 40 не продаст.
Тыс. за 30 возможно.
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Хомякоид
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Додано: Пон 06 чер, 2022 14:09
Damien написав:
..
Так первичку же невозможно опустить ниже себестоимости, стадию отрицания придется пропустить. А себестоимость строительства растет. Проще не строить, чем построить за свои и потом продавать в убыток.
Те компании, которые не имеют своих ресурсов для строительства, а использовали деньги инвесторов - скорее всего не достроят. Им проще вывезти за рубеж остатки денег и исчезнуть навсегда
абсолютно верно.
ближайшие годы будет рынок вторички
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sequence
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Додано: Пон 06 чер, 2022 14:11
Frant написав: Хомякоид написав:
Думаю инвештори масово попали.
Вони того ще не зрозуміли)))))))))))
в связи с этим, спрос на вторичку усилится
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Олежан
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