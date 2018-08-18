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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 чер, 2022 14:01
Хомякоид написав:
Думаю инвештори масово попали.
Вони того ще не зрозуміли)))))))))))
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Frant
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Додано: Пон 06 чер, 2022 14:07
adeges написав: Олежан написав: Хомякоид написав:
Кажеться вообще у Киойви недострои не покупают, хоть на 90% готовности.
Думаю инвештори масово попали.
цены никто не снижает
первая стадия пока: отрицание
Так первичку же невозможно опустить ниже себестоимости, стадию отрицания придется пропустить. А себестоимость строительства растет. Проще не строить, чем построить за свои и потом продавать в убыток.
Те компании, которые не имеют своих ресурсов для строительства, а использовали деньги инвесторов - скорее всего не достроят. Им проще вывезти за рубеж остатки денег и исчезнуть навсегда
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Damien
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Додано: Пон 06 чер, 2022 14:08
Олежан написав: Хомякоид написав: sequence написав:
На днях общался с соседкой из ОП среднего киевского застройщика. С начала войны застройщик заплатил какие-то копейки, прокинув на все бонусы, амортизации по бензу, тело ЗП и прочее. Ну и задним числом поувольнял всех подряд, включая уборщицу.
Грозится увольняться, странно, что мысль пришла в голову спустя три месяца.
Сам застройщик нифига не строит, занимается реализацией вторички
Кажеться вообще у Киойви недострои не покупают, хоть на 90% готовности.
Думаю инвештори масово попали.
зато массово начали застройщики строить
уже 25 строек возобновилось
цены никто не снижает
Глянул один комплекс в прицентралье.
Раньше все наинались от 50, а тут один выставил за 40, что раньше не наблюдалось.
Думаю он и з 40 не продаст.
Тыс. за 30 возможно.
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Хомякоид
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Додано: Пон 06 чер, 2022 14:09
Damien написав:
..
Так первичку же невозможно опустить ниже себестоимости, стадию отрицания придется пропустить. А себестоимость строительства растет. Проще не строить, чем построить за свои и потом продавать в убыток.
Те компании, которые не имеют своих ресурсов для строительства, а использовали деньги инвесторов - скорее всего не достроят. Им проще вывезти за рубеж остатки денег и исчезнуть навсегда
абсолютно верно.
ближайшие годы будет рынок вторички
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sequence
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Додано: Пон 06 чер, 2022 14:11
Frant написав: Хомякоид написав:
Думаю инвештори масово попали.
Вони того ще не зрозуміли)))))))))))
в связи с этим, спрос на вторичку усилится
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Олежан
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Додано: Пон 06 чер, 2022 14:29
Damien написав:
себестоимость строительства растет.
Как считали? Земельные участки, арматура, рабочая сила, взятки - все подорожало в долларах?
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BIGor
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Додано: Пон 06 чер, 2022 15:14
Damien написав:
Уверен, что строят только те, кто заранее проплатил материал и сейчас его выгребает у поставщика и применяет.Как закончится оплаченный материал - остановятся. Новые деньги сомневаюсь что вкладывают застройщики
Так оно и есть.
До войны раз 20 тут писал,что следующий кризис будет особенный.
Не то чтобы я на 100% предвидел большую войну (склонялся к коридору в крым + ордло в админ границах, пока Киев будет сидеть в ресторанах).
Тут важен ещё один момент.
Сумма депозитов населения в долларах по ткущему курсу, в 2021 году была почти в два раза меньше, чем в 2013 или 2008.
Причину все знаете - низкие депо ставки... Америка печатает доллар... нужно инвестировать в котлован бо у Перврго нові тижні болі
Идеальный шторм.
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UA
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Додано: Пон 06 чер, 2022 15:51
Олежан написав: Frant написав: Хомякоид написав:
Думаю инвештори масово попали.
Вони того ще не зрозуміли)))))))))))
в связи с этим, спрос на вторичку усилится
Ні.
Реальний попит - буде зменшуватись, по мірі проїдання грошових збережень.
Первинку взагалі ніхто не стане купувати, тому що вельми сумнівно.
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Frant
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Додано: Пон 06 чер, 2022 16:02
Frant написав:
Ні.
Реальний попит - буде зменшуватись, по мірі проїдання грошових збережень.
по тому как завозят новые авто и разметают электромобили как горячие пирожки, заощаджень хватает
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Олежан
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Додано: Пон 06 чер, 2022 16:12
UA написав:
Тут важен ещё один момент.
Сумма депозитов населения в долларах по ткущему курсу, в 2021 году была почти в два раза меньше, чем в 2013 или 2008.
Причину все знаете - низкие депо ставки... Америка печатает доллар... нужно инвестировать в котлован бо у Перврго нові тижні болі
Идеальный шторм.
То, що люди винесли (чи недозанесли у банки) могло бути не спалене у котлованах, а лежати під матрасом, бо за таки ставки нести навіть невеликі ризики, тримаючи грощі в банку, не було ніякого сенсу.
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Vlad442
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