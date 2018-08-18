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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 чер, 2022 16:29
Олежан написав: Frant написав:
Ні.
Реальний попит - буде зменшуватись, по мірі проїдання грошових збережень.
по тому как завозят новые авто и разметают электромобили как горячие пирожки, заощаджень хватает
Заощадження - довоєнні.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 16:32
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019
19:18
Долярчик написав: airmax78 написав:
Уууууууууууу.... У Долярчика розпочинається зіркова хвороба. Запаморочення від власних успіхів.
...ото ж бо! - не я ці слова написав!
... але, як вони гарно звучать "ВЛАСНІ УСПІХИ"!
п. с.
...то я вже більш, ніж впевнений, що на протязі трьох років(а саме так я обмежив себе у часі) - візьму котлованчик(в розтермінування, чи в іпотеку), хоч на моменті, коштів є лише на ремонт сьогоднішнього житла!
- і тільки стримуючим фактором може бути лише "ситуація в країні наступних три роки"! - можливо таке, що на той момент, краще буде тримати кошти у різних банках, або ще в чімось кращим за бетон...
круто, чи не так?
А взяв я котлованчик в грудні, за 2 тижні до початку 2021р!
Правда без розтермінування і іпотеки.... - а просто дозичив/зайняв невистарчаючих коштів у родичів(3-4Кдол)
Востаннє редагувалось Успіх
в Пон 06 чер, 2022 16:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 16:38
Олежан написав: Frant написав:
Ні.
Реальний попит - буде зменшуватись, по мірі проїдання грошових збережень.
по тому как завозят новые авто и разметают электромобили как горячие пирожки, заощаджень хватает
А какой вывод можно сделать по тому количеству однушек у метро за 30-40тыс, которые массово появились на рынке и никто на повышение не играет и в очереди за ними не выстраивается?
Вспомнились довоенные рассказы про то, как продавцы отбраковывали купюры у нотариусов. Интересно как сейчас с этим дела обстоят?
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Додано: Пон 06 чер, 2022 16:44
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Додано: Пон 06 чер, 2022 16:45
fox767676 написав:
по моему СКРОМНОМУ мнению однушки в диапазоне 35-45 м, двушки 55-72, трешки - 75-100. Да, унитазов лучше 2, а если семья от 4х человек, то и 2 душа. Это с поправкой на ковид, удаленку и возраст. Молодым нужно меньше личного пространства, ну и если работа в офисе, а вокруг полно инфраструктуры - спортзалы и т.д, то тоже требования к площадям чуть снижаются
возможно меня тут опять не поймут, но... на на семью из 4х человек в доме должно быть МИНИМУМ 3 полноценных санузла. Особенно если дочки, а не сыновья. Также в связи с WFH на семью из 4х человек нужно минимум 5 комнат в доме и, как следствие, дом должен быть минимум 2500sqft. Также желательно что б было 3 гаража.
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Понаехал
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Додано: Пон 06 чер, 2022 16:51
Понаехал написав: fox767676 написав:
по моему СКРОМНОМУ мнению однушки в диапазоне 35-45 м, двушки 55-72, трешки - 75-100. Да, унитазов лучше 2, а если семья от 4х человек, то и 2 душа. Это с поправкой на ковид, удаленку и возраст. Молодым нужно меньше личного пространства, ну и если работа в офисе, а вокруг полно инфраструктуры - спортзалы и т.д, то тоже требования к площадям чуть снижаются
возможно меня тут опять не поймут, но... на на семью из 4х человек в доме должно быть МИНИМУМ 3 полноценных санузла. Особенно если дочки, а не сыновья. Также в связи с WFH на семью из 4х человек нужно минимум 5 комнат в доме и, как следствие, дом должен быть минимум 2500sqft. Также желательно что б было 3 гаража.
В наших реалиях, семью беженцев с условного Мариуполя вполне устраивает удобства на улице, и душ в тазике. Также Макс верно полагает, что зимой можем остаться без отопления.
А все эти ваши пять сортиров на четыре человека .. даже не знаю что сказать..
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sequence
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Додано: Пон 06 чер, 2022 16:58
sequence написав:
В наших реалиях, семью беженцев с условного Мариуполя вполне устраивает удобства на улице, и душ в тазике. Также Макс верно полагает, что зимой можем остаться без отопления.
А все эти ваши пять сортиров на четыре человека .. даже не знаю что сказать..
Я говорю о комфортной жизни, а не о вынужденных мерах. Напомню тем, кто не в курсе: я сам был беженцем, а также дважды вынужденным переселенцем: 86й, 94й, 14е года. Не стоит меня упрекать и рассказывать как жизнь начинать с 0ля.
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