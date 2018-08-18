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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9911991299139914

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.8 5 24
1. Не вище 500
21%
5
2. 501 - 700
13%
3
3. 701 - 900
17%
4
4. 901 - 1000
21%
5
5. 1001 - 1200
13%
3
6. 1201 - 1500
4%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
13%
3
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 16:29

  Олежан написав:
  Frant написав:Ні.
Реальний попит - буде зменшуватись, по мірі проїдання грошових збережень.

по тому как завозят новые авто и разметают электромобили как горячие пирожки, заощаджень хватает

Заощадження - довоєнні.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 16:32

Випадково відкрив першу сторінку цієї гілки, а тут...

Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 19:18
  Долярчик написав:
  airmax78 написав:Уууууууууууу.... У Долярчика розпочинається зіркова хвороба. Запаморочення від власних успіхів.

...ото ж бо! - не я ці слова написав! 8)
... але, як вони гарно звучать "ВЛАСНІ УСПІХИ"! :D

п. с.
...то я вже більш, ніж впевнений, що на протязі трьох років(а саме так я обмежив себе у часі) - візьму котлованчик(в розтермінування, чи в іпотеку), хоч на моменті, коштів є лише на ремонт сьогоднішнього житла!

- і тільки стримуючим фактором може бути лише "ситуація в країні наступних три роки"! - можливо таке, що на той момент, краще буде тримати кошти у різних банках, або ще в чімось кращим за бетон...

:shock: круто, чи не так? :shock:

А взяв я котлованчик в грудні, за 2 тижні до початку 2021р! :shock: Правда без розтермінування і іпотеки.... - а просто дозичив/зайняв невистарчаючих коштів у родичів(3-4Кдол)
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 06 чер, 2022 16:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 16:38

  Олежан написав:
  Frant написав:Ні.
Реальний попит - буде зменшуватись, по мірі проїдання грошових збережень.

по тому как завозят новые авто и разметают электромобили как горячие пирожки, заощаджень хватает


А какой вывод можно сделать по тому количеству однушек у метро за 30-40тыс, которые массово появились на рынке и никто на повышение не играет и в очереди за ними не выстраивается?

Вспомнились довоенные рассказы про то, как продавцы отбраковывали купюры у нотариусов. Интересно как сейчас с этим дела обстоят?
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 16:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 16:45

  fox767676 написав:по моему СКРОМНОМУ мнению однушки в диапазоне 35-45 м, двушки 55-72, трешки - 75-100. Да, унитазов лучше 2, а если семья от 4х человек, то и 2 душа. Это с поправкой на ковид, удаленку и возраст. Молодым нужно меньше личного пространства, ну и если работа в офисе, а вокруг полно инфраструктуры - спортзалы и т.д, то тоже требования к площадям чуть снижаются

возможно меня тут опять не поймут, но... на на семью из 4х человек в доме должно быть МИНИМУМ 3 полноценных санузла. Особенно если дочки, а не сыновья. Также в связи с WFH на семью из 4х человек нужно минимум 5 комнат в доме и, как следствие, дом должен быть минимум 2500sqft. Также желательно что б было 3 гаража.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 16:51

  Понаехал написав:
  fox767676 написав:по моему СКРОМНОМУ мнению однушки в диапазоне 35-45 м, двушки 55-72, трешки - 75-100. Да, унитазов лучше 2, а если семья от 4х человек, то и 2 душа. Это с поправкой на ковид, удаленку и возраст. Молодым нужно меньше личного пространства, ну и если работа в офисе, а вокруг полно инфраструктуры - спортзалы и т.д, то тоже требования к площадям чуть снижаются

возможно меня тут опять не поймут, но... на на семью из 4х человек в доме должно быть МИНИМУМ 3 полноценных санузла. Особенно если дочки, а не сыновья. Также в связи с WFH на семью из 4х человек нужно минимум 5 комнат в доме и, как следствие, дом должен быть минимум 2500sqft. Также желательно что б было 3 гаража.

В наших реалиях, семью беженцев с условного Мариуполя вполне устраивает удобства на улице, и душ в тазике. Также Макс верно полагает, что зимой можем остаться без отопления.
А все эти ваши пять сортиров на четыре человека .. даже не знаю что сказать..
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 16:58

  sequence написав:В наших реалиях, семью беженцев с условного Мариуполя вполне устраивает удобства на улице, и душ в тазике. Также Макс верно полагает, что зимой можем остаться без отопления.
А все эти ваши пять сортиров на четыре человека .. даже не знаю что сказать..

Я говорю о комфортной жизни, а не о вынужденных мерах. Напомню тем, кто не в курсе: я сам был беженцем, а также дважды вынужденным переселенцем: 86й, 94й, 14е года. Не стоит меня упрекать и рассказывать как жизнь начинать с 0ля.
Понаехал
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