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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 06 чер, 2022 18:52
Понаехал написав: sequence написав:
В наших реалиях, семью беженцев с условного Мариуполя вполне устраивает удобства на улице, и душ в тазике. Также Макс верно полагает, что зимой можем остаться без отопления.
А все эти ваши пять сортиров на четыре человека .. даже не знаю что сказать..
Я говорю о комфортной жизни, а не о вынужденных мерах. Напомню тем, кто не в курсе: я сам был беженцем, а также дважды вынужденным переселенцем: 86й, 94й, 14е года. Не стоит меня упрекать и рассказывать как жизнь начинать с 0ля.
Это как: 86й? 94й? 14й понятно, с Бомбаса могли уехать в Киев, но то такэ.
Р.S. У вас в ТХ и авто с двигателем меньше 6.6 Дюрамакса или 6,7 Камня овном наверняка считается, а особокоренные так и 7,3 от Форда минимумом считают.
Однако мне на 2000футах двух сортиров с тремя дочками хватало. Вот две джакузи вместо одной конечно сила! Но их и мыть и обслуживать тяжко
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барабашов
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Додано: Пон 06 чер, 2022 18:55
Ромасик написав: sequence написав:
Также Макс верно полагает, что зимой можем остаться без отопления.
почему верно? В Киеве горячую воду на профилактику отключили только на 4 дня, хотя в предыдущие годы отключали на 2-3 недели и постоянно затягивали. А некоторым районам и на полгода.
Не вижу никаких предпосылок для проблем с энергоресурсами в Киеве. Разве что Австрия отказывается нефтегазовые санкции вводить.
Централизованая горячая вода вообще не проблема, у нас с года 95-го ее нет. Ставишь бойлер и проблема решена.
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BIGor
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Додано: Пон 06 чер, 2022 19:14
BIGor отож бо. В некоторых городах ее вообще нет. Как и ЦО. И говорят, греть воду без ЦО убыточно. Но греют как никогда.
пс. квартирный бойлер ацтой и ставится не от хорошей жизни.
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Ромасик
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Додано: Пон 06 чер, 2022 19:16
барабашов написав:
Это как: 86й? 94й? 14й понятно, с Бомбаса могли уехать в Киев, но то такэ.
Р.S. У вас в ТХ и авто с двигателем меньше 6.6 Дюрамакса или 6,7 Камня овном наверняка считается, а особокоренные так и 7,3 от Форда минимумом считают.
Однако мне на 2000футах двух сортиров с тремя дочками хватало. Вот две джакузи вместо одной конечно сила! Но их и мыть и обслуживать тяжко
86й - Чернобыль, 94й - Первая Чеченская, 98й - Дефолт. Каждый раз смена города\республики.
По машинам... ,будете смеяться, но уже дорого. У меня 2 небольших Toyota(CH-R & Corolla). Раз в месяц\два беру Ford 250й по надобности(свой дом) в прокат. Экономлю таким образом. В нем да... Приятно 6.7L V8 TD.
По сартирам- тема отдельная. Я, как и многие в наши дни, принял беженцев. Так что один санузел, комната и паркоместо временно мне не доступны. Фантомные боли.
Джакузи, увы, не потяну по деньгам нынче- много уходит на родственников. Из-за войны, фактически, отдаю все что б поддержать штаны и выхожу в 0. Годовой бонус отправил в красный крест. Так что джакузи- только общего пользования в комьюнити.
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Понаехал
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Додано: Пон 06 чер, 2022 19:29
Понаехал написав:
86й - Чернобыль, 94й - Первая Чеченская, 98й - Дефолт. Каждый раз смена города\республики.
Щось я почав переживати за США.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 19:39
Понаехал написав: fox767676 написав:
по моему СКРОМНОМУ мнению однушки в диапазоне 35-45 м, двушки 55-72, трешки - 75-100. Да, унитазов лучше 2, а если семья от 4х человек, то и 2 душа. Это с поправкой на ковид, удаленку и возраст. Молодым нужно меньше личного пространства, ну и если работа в офисе, а вокруг полно инфраструктуры - спортзалы и т.д, то тоже требования к площадям чуть снижаются
возможно меня тут опять не поймут, но... на на семью из 4х человек в доме должно быть МИНИМУМ 3 полноценных санузла. Особенно если дочки, а не сыновья. Также в связи с WFH на семью из 4х человек нужно минимум 5 комнат в доме и, как следствие, дом должен быть минимум 2500sqft. Также желательно что б было 3 гаража.
І я про те ж.
Мінімум три сортири. Краще - чотири. І душова кабіна в кожній кімнаті.
Обов'язково - вертолітна площадка на даху!
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Додано: Пон 06 чер, 2022 20:19
Ромасик написав:BIGor
отож бо. В некоторых городах ее вообще нет. Как и ЦО. И говорят, греть воду без ЦО убыточно
. Но греют как никогда.
пс. квартирный бойлер ацтой и ставится не от хорошей жизни.
А греть землю и километры теплотрас не убыточно? Да и амортизацию ТЕЦ никто не отменял. Сколько лет например дарницкой ТЕЦ?
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BIGor
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