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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9913991499159916>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.8 5 25
1. Не вище 500
20%
5
2. 501 - 700
12%
3
3. 701 - 900
16%
4
4. 901 - 1000
24%
6
5. 1001 - 1200
12%
3
6. 1201 - 1500
4%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
12%
3
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 18:52

  Понаехал написав:
  sequence написав:В наших реалиях, семью беженцев с условного Мариуполя вполне устраивает удобства на улице, и душ в тазике. Также Макс верно полагает, что зимой можем остаться без отопления.
А все эти ваши пять сортиров на четыре человека .. даже не знаю что сказать..

Я говорю о комфортной жизни, а не о вынужденных мерах. Напомню тем, кто не в курсе: я сам был беженцем, а также дважды вынужденным переселенцем: 86й, 94й, 14е года. Не стоит меня упрекать и рассказывать как жизнь начинать с 0ля.

Это как: 86й? 94й? 14й понятно, с Бомбаса могли уехать в Киев, но то такэ.
Р.S. У вас в ТХ и авто с двигателем меньше 6.6 Дюрамакса или 6,7 Камня овном наверняка считается, а особокоренные так и 7,3 от Форда минимумом считают.
Однако мне на 2000футах двух сортиров с тремя дочками хватало. Вот две джакузи вместо одной конечно сила! Но их и мыть и обслуживать тяжко
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 18:55

  Ромасик написав:
  sequence написав:Также Макс верно полагает, что зимой можем остаться без отопления.

почему верно? В Киеве горячую воду на профилактику отключили только на 4 дня, хотя в предыдущие годы отключали на 2-3 недели и постоянно затягивали. А некоторым районам и на полгода.
Не вижу никаких предпосылок для проблем с энергоресурсами в Киеве. Разве что Австрия отказывается нефтегазовые санкции вводить.

Централизованая горячая вода вообще не проблема, у нас с года 95-го ее нет. Ставишь бойлер и проблема решена.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 19:14

BIGor отож бо. В некоторых городах ее вообще нет. Как и ЦО. И говорят, греть воду без ЦО убыточно. Но греют как никогда.

пс. квартирный бойлер ацтой и ставится не от хорошей жизни.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 19:16

  барабашов написав:Это как: 86й? 94й? 14й понятно, с Бомбаса могли уехать в Киев, но то такэ.
Р.S. У вас в ТХ и авто с двигателем меньше 6.6 Дюрамакса или 6,7 Камня овном наверняка считается, а особокоренные так и 7,3 от Форда минимумом считают.
Однако мне на 2000футах двух сортиров с тремя дочками хватало. Вот две джакузи вместо одной конечно сила! Но их и мыть и обслуживать тяжко

86й - Чернобыль, 94й - Первая Чеченская, 98й - Дефолт. Каждый раз смена города\республики.
По машинам... ,будете смеяться, но уже дорого. У меня 2 небольших Toyota(CH-R & Corolla). Раз в месяц\два беру Ford 250й по надобности(свой дом) в прокат. Экономлю таким образом. В нем да... Приятно 6.7L V8 TD. :)
По сартирам- тема отдельная. Я, как и многие в наши дни, принял беженцев. Так что один санузел, комната и паркоместо временно мне не доступны. Фантомные боли. :) Джакузи, увы, не потяну по деньгам нынче- много уходит на родственников. Из-за войны, фактически, отдаю все что б поддержать штаны и выхожу в 0. Годовой бонус отправил в красный крест. Так что джакузи- только общего пользования в комьюнити. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 19:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Понаехал написав:86й - Чернобыль, 94й - Первая Чеченская, 98й - Дефолт. Каждый раз смена города\республики.

Щось я почав переживати за США.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 20:19

  Ромасик написав:BIGor отож бо. В некоторых городах ее вообще нет. Как и ЦО. И говорят, греть воду без ЦО убыточно. Но греют как никогда.

пс. квартирный бойлер ацтой и ставится не от хорошей жизни.

А греть землю и километры теплотрас не убыточно? Да и амортизацию ТЕЦ никто не отменял. Сколько лет например дарницкой ТЕЦ?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 20:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:Faceless https://www.facebook.com/kyivteploenerg ... 6zQXVerbel
Я насправді щасливий, що вже не знаю що то таке. Але пам'ятаю, було що вирубали і в липні і в серпні, і бувало на кілька тижнів. Як раптом сталося диво і більше такого не буде - молодці. Але ж там написано, зробили ще тільки чверть, ще багато чого може бути
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 20:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Знакомый сидел в Киеве на потоке в гос.органе до войны.
Выходило 2.5 тыс.USD
Поток иссяк, з.п. урезали.
Получает 5000 UAH

К чему. Можем увидеть цены на жилье как в конце 90 х.
Киев Фейслеса стремительно здуваеться.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 21:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:Знакомый сидел в Киеве на потоке в гос.органе до войны.
Выходило 2.5 тыс.USD
Поток иссяк, з.п. урезали.
Получает 5000 UAH

К чему. Можем увидеть цены на жилье как в конце 90 х.
Киев Фейслеса стремительно здуваеться.
Скільки можна того вашого знайомого невдаху всюди тулити? Яким боком він взагалі до РН?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 21:09

  Ромасик написав:Faceless https://www.facebook.com/kyivteploenerg ... 6zQXVerbel


Теория штука хорошая. Практика совсем другая.
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