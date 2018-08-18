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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9913991499159916

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.8 5 25
1. Не вище 500
20%
5
2. 501 - 700
12%
3
3. 701 - 900
16%
4
4. 901 - 1000
24%
6
5. 1001 - 1200
12%
3
6. 1201 - 1500
4%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
12%
3
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 21:12

  Faceless написав:
Хомякоид написав:Знакомый сидел в Киеве на потоке в гос.органе до войны.
Выходило 2.5 тыс.USD
Поток иссяк, з.п. урезали.
Получает 5000 UAH

К чему. Можем увидеть цены на жилье как в конце 90 х.
Киев Фейслеса стремительно здуваеться.
Скільки можна того вашого знайомого невдаху всюди тулити? Яким боком він взагалі до РН?


Думаю таких по системі овердофіга.
Знайомий працює в ГО у Кийові в не останьому державному органі.
Топливо для рокети закінчується, далі рокєта звалюється в піке.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 21:45

  Faceless написав:
Ромасик написав:Faceless https://www.facebook.com/kyivteploenerg ... 6zQXVerbel
Я насправді щасливий, що вже не знаю що то таке. Але пам'ятаю, було що вирубали і в липні і в серпні, і бувало на кілька тижнів. Як раптом сталося диво і більше такого не буде - молодці. Але ж там написано, зробили ще тільки чверть, ще багато чого може бути

На ПОХе кста не отключают. На Русановке отключали где-то с 10-13 мая. Было объявление. Включили по расписанию (хотя ожидания были плохими). Но вы бы в объявление не поверили, поэтому я вам привел пруфы.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 21:47

  BIGor написав:
  Ромасик написав:BIGor отож бо. В некоторых городах ее вообще нет. Как и ЦО. И говорят, греть воду без ЦО убыточно. Но греют как никогда.

пс. квартирный бойлер ацтой и ставится не от хорошей жизни.

А греть землю и километры теплотрас не убыточно? Да и амортизацию ТЕЦ никто не отменял. Сколько лет например дарницкой ТЕЦ?

между черным и белым есть и другие цвета.
Домовая котельная считается самой оптимальной.
Ромасик
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