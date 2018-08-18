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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 чер, 2022 21:12
Faceless написав:
Хомякоид написав:Знакомый сидел в Киеве на потоке в гос.органе до войны.
Выходило 2.5 тыс.USD
Поток иссяк, з.п. урезали.
Получает 5000 UAH
К чему. Можем увидеть цены на жилье как в конце 90 х.
Киев Фейслеса стремительно здуваеться.
Скільки можна того вашого знайомого невдаху всюди тулити? Яким боком він взагалі до РН?
Думаю таких по системі овердофіга.
Знайомий працює в ГО у Кийові в не останьому державному органі.
Топливо для рокети закінчується, далі рокєта звалюється в піке.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 21:45
Faceless написав:
Я насправді щасливий, що вже не знаю що то таке. Але пам'ятаю, було що вирубали і в липні і в серпні, і бувало на кілька тижнів. Як раптом сталося диво і більше такого не буде - молодці. Але ж там написано, зробили ще тільки чверть, ще багато чого може бути
На ПОХе кста не отключают. На Русановке отключали где-то с 10-13 мая. Было объявление. Включили по расписанию (хотя ожидания были плохими). Но вы бы в объявление не поверили, поэтому я вам привел пруфы.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 21:47
BIGor написав: Ромасик написав:BIGor
отож бо. В некоторых городах ее вообще нет. Как и ЦО. И говорят, греть воду без ЦО убыточно
. Но греют как никогда.
пс. квартирный бойлер ацтой и ставится не от хорошей жизни.
А греть землю и километры теплотрас не убыточно? Да и амортизацию ТЕЦ никто не отменял. Сколько лет например дарницкой ТЕЦ?
между черным и белым есть и другие цвета.
Домовая котельная считается самой оптимальной.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 22:07
striped написав:
Вспомнились довоенные рассказы про то, как продавцы отбраковывали купюры у нотариусов. Интересно как сейчас с этим дела обстоят?
Услышу про реальную сделку - спрошу.
Подозреваю, что переуступку котлована можно продать только за облигации Таряна.
Оба инструмента имеют одинаковую надежность.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 22:28
Хомякоид написав:
Топливо для рокети закінчується, далі рокєта звалюється в піке.
Жлобы начали в Киев возвращается в полном составе, с выводками.
Во время осады, по ощущениям, в городе не осталось ни одного жлоба, все драпанули оборонять Карпаты.
Даже не знаю как обратный миграционный процесс подстегнет спрос.
Жлобы какие то все особо психованные. Возможно неудовлетворительное финансовое состояние вынудило вернутся в Киев?
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Додано: Пон 06 чер, 2022 22:38
Vlad442 написав: UA написав:
Тут важен ещё один момент.
Сумма депозитов населения в долларах по ткущему курсу, в 2021 году была почти в два раза меньше, чем в 2013 или 2008.
Причину все знаете - низкие депо ставки... Америка печатает доллар... нужно инвестировать в котлован бо у Перврго нові тижні болі
Идеальный шторм.
То, що люди винесли (чи недозанесли у банки) могло бути не спалене у котлованах, а лежати під матрасом, бо за таки ставки нести навіть невеликі ризики, тримаючи грощі в банку, не було ніякого сенсу.
Крутые граждане деньги под матрасами не держют, ибо твердо знают (из телевизора) что деньги должны работать.
Путь Буратино с зарыванием золотых монет в котлован, был очень популярен до 24.02.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 22:42
UA написав: Vlad442 написав: UA написав:
Тут важен ещё один момент.
Сумма депозитов населения в долларах по ткущему курсу, в 2021 году была почти в два раза меньше, чем в 2013 или 2008.
Причину все знаете - низкие депо ставки... Америка печатает доллар... нужно инвестировать в котлован бо у Перврго нові тижні болі
Идеальный шторм.
То, що люди винесли (чи недозанесли у банки) могло бути не спалене у котлованах, а лежати під матрасом, бо за таки ставки нести навіть невеликі ризики, тримаючи грощі в банку, не було ніякого сенсу.
Крутые граждане деньги под матрасами не держют, ибо твердо знают (из телевизора) что деньги должны работать.
Путь Буратино с зарыванием золотых монет в котлован, был очень популярен до 24.02.
Круті громадяни дивляться ТВ? Які ще цікаві історії будуть сьогодні?
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Додано: Пон 06 чер, 2022 22:52
Faceless написав:
Круті громадяни дивляться ТВ? Які ще цікаві історії будуть сьогодні?
А накуя они вешают ТВ по 2 метра диагональю и ставят напротив диваны?
В шахматы при мерцании плазмы играют?
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Додано: Пон 06 чер, 2022 22:53
UA написав:
Жлобы начали в Киев возвращается в полном составе, с выводками.
Во время осады, по ощущениям, в городе не осталось ни одного жлоба, все драпанули оборонять Карпаты.
Даже не знаю как обратный миграционный процесс подстегнет спрос.
Жлобы какие то все особо психованные. Возможно неудовлетворительное финансовое состояние вынудило вернутся в Киев?
Скупчення людей на Західної та тиснява у житлі призводять до проблем з нервами. Київ, коли кацапи відійшли, став досить комфортним для життя. Паркуйся де хочеш, ні черг, ані клопоту, ані шумних сусідів. Тому такий контраст.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 23:00
UA написав: Faceless написав:
Круті громадяни дивляться ТВ? Які ще цікаві історії будуть сьогодні?
А накуя они вешают ТВ по 2 метра диагональю и ставят напротив диваны?
В шахматы при мерцании плазмы играют?
Скажу одразу - досліджень не проводив. Але хтось любить всілякі спорт трансляції, є безліч фільмів, може хтось навіть в плоєчку погратися.
Ну не новини ж дивитися і ток-шоу, ну серйозно. ХХІ століття надворі.
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