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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 06 чер, 2022 23:02
Vlad442 написав: UA написав:
Жлобы начали в Киев возвращается в полном составе, с выводками.
Во время осады, по ощущениям, в городе не осталось ни одного жлоба, все драпанули оборонять Карпаты.
Даже не знаю как обратный миграционный процесс подстегнет спрос.
Жлобы какие то все особо психованные. Возможно неудовлетворительное финансовое состояние вынудило вернутся в Киев?
Скупчення людей на Західної та тиснява у житлі призводять до проблем з нервами. Київ, коли кацапи відійшли, став досить комфортним для життя. Паркуйся де хочеш, ні черг, ані клопоту, ані шумних сусідів. Тому такий контраст.
Таки да, время когда под Киевом уже не было кацапов, но в Киев ещё не вернулись жлобы, был лучшим в современной истории города.
Калибры по сравнению со жлобами это такая мелочь.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 23:05
Понаехал
Чернобыль то чего? Со Славутича в Грозный выехали? А в 98м из Москвы в Киев обратно?
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Додано: Пон 06 чер, 2022 23:06
Vlad442 написав: UA написав:
Жлобы начали в Киев возвращается в полном составе, с выводками.
Во время осады, по ощущениям, в городе не осталось ни одного жлоба, все драпанули оборонять Карпаты.
Даже не знаю как обратный миграционный процесс подстегнет спрос.
Жлобы какие то все особо психованные. Возможно неудовлетворительное финансовое состояние вынудило вернутся в Киев?
Скупчення людей на Західної та тиснява у житлі призводять до проблем з нервами. Київ, коли кацапи відійшли, став досить комфортним для життя. Паркуйся де хочеш, ні черг, ані клопоту, ані шумних сусідів. Тому такий контраст.
Ну, комфорт це трохи більше, ніж тільки вільні вулиці. Як було більше половини всього закрито, в того, що працює - обмежений час роботи, куций асортимент, то я б не сказав, що було комфортніше, ніж на початку року хоч і з заторами.
У нас ще пару тижнів тому кількість авто стала, як до лютневого загострення, і під домом і на вулицях, дитячі майданчики забиті, таке уявлення, що вже майже всі повернулися (хоча знаю напевно, що аж ніяк)
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Додано: Пон 06 чер, 2022 23:18
Faceless написав: UA написав: Faceless написав:
Круті громадяни дивляться ТВ? Які ще цікаві історії будуть сьогодні?
А накуя они вешают ТВ по 2 метра диагональю и ставят напротив диваны?
В шахматы при мерцании плазмы играют?
Скажу одразу - досліджень не проводив. Але хтось любить всілякі спорт трансляції, є безліч фільмів, може хтось навіть в плоєчку погратися.
Ну не новини ж дивитися і ток-шоу, ну серйозно. ХХІ століття надворі.
ТВ це збиральний образ, як приклад маніпулювання масовою свідомістю. Соціальні мережі зараз це не менший інструмент маніпуляцій, ніж ТВ та ютьюби. Всі побігли, і я побіг.
Faceless написав:
У нас ще пару тижнів тому кількість авто стала, як до лютневого загострення, і під домом і на вулицях, дитячі майданчики забиті, таке уявлення, що вже майже всі повернулися (хоча знаю напевно, що аж ніяк)
Переселенці. Коли кияни сидять по ЗУ та Європам, приїхали молоді люди з Краматорску, Мелітополю, Маріуполю, щоб залишитись назавжди. Все, що їм треба, це дешеве житло, та перспективи з роботою.
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Vlad442
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