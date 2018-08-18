Додано: Пон 06 чер, 2022 23:26

барабашов написав: Понаехал

Чернобыль то чего? Со Славутича в Грозный выехали? А в 98м из Москвы в Киев обратно? Чернобыль то чего? Со Славутича в Грозный выехали? А в 98м из Москвы в Киев обратно?

С Киева в Махачкалу. Меня ещё ребенком отвезли. От радиации. Очень не полезное это дело для молодого ростущего организма. У меня мать коренная киевлянка на много поколений. Ну и я получается...хотя уже крайнее поколение. Далее славяне выезжали с Кавказа в 93 и позже. В моем городе из 86% славян населения осталось 5%. Морду били не разбираясь нам кто русский, а кто украинец. Массовый исход... Далее Москва. Там кризис .. работы нет. Вот и в Киев вернулись - там связи, родственники , знакомые. Проще пережить было. Да и в те годы уже начинались вопросы с трудоустройством людей с украинскими паспортами в РФ(если не ошибаюсь, мы в конце 94го их получили). А мы не были гражданами РФ. Киевская прописка, гражданство- Украина