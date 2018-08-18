Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Жлобы начали в Киев возвращается в полном составе, с выводками. Во время осады, по ощущениям, в городе не осталось ни одного жлоба, все драпанули оборонять Карпаты. Даже не знаю как обратный миграционный процесс подстегнет спрос. Жлобы какие то все особо психованные. Возможно неудовлетворительное финансовое состояние вынудило вернутся в Киев?
Скупчення людей на Західної та тиснява у житлі призводять до проблем з нервами. Київ, коли кацапи відійшли, став досить комфортним для життя. Паркуйся де хочеш, ні черг, ані клопоту, ані шумних сусідів. Тому такий контраст.
Таки да, время когда под Киевом уже не было кацапов, но в Киев ещё не вернулись жлобы, был лучшим в современной истории города. Калибры по сравнению со жлобами это такая мелочь.
UA написав:Жлобы начали в Киев возвращается в полном составе, с выводками. Во время осады, по ощущениям, в городе не осталось ни одного жлоба, все драпанули оборонять Карпаты. Даже не знаю как обратный миграционный процесс подстегнет спрос. Жлобы какие то все особо психованные. Возможно неудовлетворительное финансовое состояние вынудило вернутся в Киев?
Скупчення людей на Західної та тиснява у житлі призводять до проблем з нервами. Київ, коли кацапи відійшли, став досить комфортним для життя. Паркуйся де хочеш, ні черг, ані клопоту, ані шумних сусідів. Тому такий контраст.
Ну, комфорт це трохи більше, ніж тільки вільні вулиці. Як було більше половини всього закрито, в того, що працює - обмежений час роботи, куций асортимент, то я б не сказав, що було комфортніше, ніж на початку року хоч і з заторами. У нас ще пару тижнів тому кількість авто стала, як до лютневого загострення, і під домом і на вулицях, дитячі майданчики забиті, таке уявлення, що вже майже всі повернулися (хоча знаю напевно, що аж ніяк)
Faceless написав:Круті громадяни дивляться ТВ? Які ще цікаві історії будуть сьогодні?
А накуя они вешают ТВ по 2 метра диагональю и ставят напротив диваны? В шахматы при мерцании плазмы играют?
Скажу одразу - досліджень не проводив. Але хтось любить всілякі спорт трансляції, є безліч фільмів, може хтось навіть в плоєчку погратися.
Ну не новини ж дивитися і ток-шоу, ну серйозно. ХХІ століття надворі.
ТВ це збиральний образ, як приклад маніпулювання масовою свідомістю. Соціальні мережі зараз це не менший інструмент маніпуляцій, ніж ТВ та ютьюби. Всі побігли, і я побіг.
Faceless написав:У нас ще пару тижнів тому кількість авто стала, як до лютневого загострення, і під домом і на вулицях, дитячі майданчики забиті, таке уявлення, що вже майже всі повернулися (хоча знаю напевно, що аж ніяк)
Переселенці. Коли кияни сидять по ЗУ та Європам, приїхали молоді люди з Краматорску, Мелітополю, Маріуполю, щоб залишитись назавжди. Все, що їм треба, це дешеве житло, та перспективи з роботою.
барабашов написав:Понаехал Чернобыль то чего? Со Славутича в Грозный выехали? А в 98м из Москвы в Киев обратно?
С Киева в Махачкалу. Меня ещё ребенком отвезли. От радиации. Очень не полезное это дело для молодого ростущего организма. У меня мать коренная киевлянка на много поколений. Ну и я получается...хотя уже крайнее поколение. Далее славяне выезжали с Кавказа в 93 и позже. В моем городе из 86% славян населения осталось 5%. Морду били не разбираясь нам кто русский, а кто украинец. Массовый исход... Далее Москва. Там кризис .. работы нет. Вот и в Киев вернулись - там связи, родственники , знакомые. Проще пережить было. Да и в те годы уже начинались вопросы с трудоустройством людей с украинскими паспортами в РФ(если не ошибаюсь, мы в конце 94го их получили). А мы не были гражданами РФ. Киевская прописка, гражданство- Украина
Понаехал написав:С Киева в Махачкалу. Меня ещё ребенком отвезли. От радиации. Очень не полезное это дело для молодого ростущего организма. У меня мать коренная киевлянка на много поколений. Ну и я получается...хотя уже крайнее поколение. Далее славяне выезжали с Кавказа в 93 и позже. В моем городе из 86% славян населения осталось 5%. Морду били не разбираясь нам кто русский, а кто украинец. Массовый исход... Далее Москва. Там кризис .. работы нет. Вот и в Киев вернулись - там связи, родственники , знакомые. Проще пережить было. Да и в те годы уже начинались вопросы с трудоустройством людей с украинскими паспортами в РФ(если не ошибаюсь, мы в конце 94го их получили). А мы не были гражданами РФ. Киевская прописка, гражданство- Украина
В русской "культуре" есть такое выражение Бьют - значить любят. А совсем не нацизм и фашизм как все подумали.
UA написав:Жлобы начали в Киев возвращается в полном составе, с выводками. Во время осады, по ощущениям, в городе не осталось ни одного жлоба, все драпанули оборонять Карпаты.
я это уже давно сказал, но меня тогда забросали тапками
Faceless написав:Ну не новини ж дивитися і ток-шоу, ну серйозно. ХХІ століття надворі.
Холостяка
Faceless написав:У нас ще пару тижнів тому кількість авто стала, як до лютневого загострення, і під домом і на вулицях, дитячі майданчики забиті, таке уявлення, що вже майже всі повернулися (хоча знаю напевно, що аж ніяк)
брычек в движении на самом деле не много. Пробок нет. Но забиты все обочины и газоны в спальниках. Поскольку бензин дорогой, а работы нет. Согласен, что не все жлобы вернулись. Страшно представить, что будет, когда вернутся. Еще же завезли более 100К еврохлама - для него же орки во время осады Киева тоже жлобам паркингов не настроили.
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