Новостройку или брежневку?
Ремонт то такэ - 3к сталинка сколько там щатянет в 25м допустим если курс на паритет с деревяхой не улетит?
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Додано: Вів 07 чер, 2022 09:53
Новостройку или брежневку?
Ремонт то такэ - 3к сталинка сколько там щатянет в 25м допустим если курс на паритет с деревяхой не улетит?
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