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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 чер, 2022 09:53
Frant написав: Понаехал написав:
Какие ожидания о падении и росте вообще у людей? Меня как обычно интересует что-то в 5 минутах ходьбы от Сенного рынка? Стоит ждать 50-60к за приличную однушку?
Варто.
Навіть з ремонтом.
Новостройку или брежневку?
Ремонт то такэ - 3к сталинка сколько там щатянет в 25м допустим если курс на паритет с деревяхой не улетит?
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барабашов
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Додано: Вів 07 чер, 2022 10:14
Понаехал написав:
Какие ожидания о падении и росте вообще у людей? Меня как обычно интересует что-то в 5 минутах ходьбы от Сенного рынка? Стоит ждать 50-60к за приличную однушку?
Минус 15-25% от дна 2016-2017 годов.
Это если атомной войны не будет.
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UA
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Додано: Вів 07 чер, 2022 10:29
Понаехал написав:
Какие ожидания о падении и росте вообще у людей? Меня как обычно интересует что-то в 5 минутах ходьбы от Сенного рынка? Стоит ждать 50-60к за приличную однушку?
Ожидаю падение от цены на конец 2021 в 2-4 раза в зависимости от модности дома и сценария завершения войны(ядерная не рассматривается)
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Damien
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Додано: Вів 07 чер, 2022 10:54
Faceless написав:
Скажу одразу - досліджень не проводив. Але хтось любить всілякі спорт трансляції, є безліч фільмів, може хтось навіть в плоєчку погратися.
Ну не новини ж дивитися і ток-шоу, ну серйозно. ХХІ століття надворі.
Собственно для этого и вешается, сомневаюсь, что телек в два метра повесит домохозяйка, чтоб смотреть очередное гвншоу с гвнопотапами и его командой.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 11:16
UA написав:
Минус 15-25% от дна 2016-2017 годов.
Это если атомной войны не будет.
Сколько прогнозов на падение, но никто не пишет при каком курсе это будет.
При 35 ?
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