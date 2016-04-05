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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 07 чер, 2022 11:16
Letusrock написав: detroytred написав:
Це об'єктивна реальність та невідворотність положення, долі країни.
і що тоді, всі помремо? Я думаю 90% з тих хто до цього готовий уже в ЗСУ, інші не зможуть приняти такий фінал
P.S. Судячи по темпах поставки зброї Захід так само не сильно зацікавлений зберегти життя українців
Ні))
Нас дуже багато.
Вистачить на будь-яку війну.
Готові закінчуються? 90% вже там?
Повірте, готові майже усі...
Хто не готовий та не згоден вже за кордоном. Зокрема невеличкого відсотку.
Усі інші зможуть. І будуть.
Виконувати свою функцію.
Системі вже багато століть))
Вона тільки видозмінюється))
Для кожного є стимул...
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Додано: Вів 07 чер, 2022 11:21
vitaliian написав: detroytred написав:
Вона воює задля ... самого процесу. Самого процесу війни. Бо саме тільки процес війни може забезпечити продовження терміну існування в такому, як є стані, її влади, її самої, як величезної!!!
Пуйлу 70 старик сцыт как бы его не подсидели, молодых в принципе к власти не пускают, Лаврову 72, Патрушеву 70, Шойгу и Нарышкину по 67, Бортникову 70. В кого не ткни всем силовикам под 70.
Из "молодых" Мишустину и Медведеву по 56, Суркову 57, Сечину 61, Собянину 63 и Набиуллиной 58. Во время войны смена власти заблокирована. Война будет продолжаться пока 70е летние деды не умрут (т.к. на пенсию они не собираются). Единственная причина войны - деды так удерживают свою власть.
На це й надія. В Заходу.
Але історія така штука... особливо в рашці... і на місці "дідів" (тобто слабких) з'являються леніни, більшовики.
Задумайтеся, наприклад, хто й звідки гіркінд.
Кого він представляє.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 11:24
detroytred написав:
Задумайтеся, наприклад, хто й звідки гіркінд.
Кого він представляє.
То есть не только у меня паранойя, что Гиркина готовят на роль вождя революции ?
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Додано: Вів 07 чер, 2022 11:26
detroytred написав:
. і на місці "дідів" (тобто слабких) з'являються леніни, більшовики.
вместо деда Сталина пришёл Хрущёв, а потом либеральный Брежнев. В 1985 после дедов Андропова и Черненко ещё более либеральный и даже прозападный Горбачёв (умышленно выбирали молодого прозападного, потому что рассчитывали на кредиты).
По разному происходит, много факторов. Черненко стал генсеком будучи тяжело больным, одной ногой в могиле. Зачем оно ему было надо, вот захотелось. Системы здесь нет, только сумма хотелок. В одном уверен это будет неожиданная фигура, но произойдёт это тогда когда ресурсы воевать закончатся, то есть не завтра. Молодая компромиссная фигура (не из силовиков) должна будет всех замирить. Возможно Набиуллина, Мишустин или Собянин. Никто из них не пиарится на войне, это жирный зелёный сигнал избирателям которые против войны.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 07 чер, 2022 11:36, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 11:34
edvardd написав: Letusrock написав:
тим часом Арестович у вчорашньому ефірі зробив крутий поворот і замість "ми перемагаємо, росія видихається" озвучив прямо протилежні речі як "котел", "відступ", "небезпека розгрому" ((
Заманивает, а на другом направлении
готовятся интересные события...
Схоже, що вже почалося (з огляду на те, що туди вчора приїхало, а також з ранкових новин)
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Додано: Вів 07 чер, 2022 11:39
alex_dvornichenko написав:
То есть не только у меня паранойя, что Гиркина готовят на роль вождя революции ?
на нём срок висит за Боинг. Это битая карта, Гиркина можно только публично линчевать, он для этой роли больше подходит. Битых вождей на рф не выбирают, их наказывают. По этой же причине пбсолютно беспекспективен Медведев.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 07 чер, 2022 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 11:40
vladimir07 написав:
Сколько прогнозов на падение, но никто не пишет при каком курсе это будет.
При 35 ?
Ви, в Києві не розумієте, що війна йде, що вона на закінчилась, не законсервувалась, як у 15-ом. Не локалізувалася на Донбасі.
Коли за вікном не чути вибухів, можно подумати про ціни, та курс.
Але...
Зеленський казав учора "Я хотел бы, чтобы люди понимали, что война может быть везде, потому что если будет прорыв на Донбассе, нам будет очень сложно. Куда он дальше может пойти?
... И может быть любое возвращение на те территории, которые были где-то оккупированы".
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Додано: Вів 07 чер, 2022 11:41
Я вот честно пытаюсь понять зачем в "повседневных" разговорах можно/нужно название города, в котором живешь, упоминать. "Хорошая сегодня погода в СД". "Прикинь, только что весь СД объездил, бензина нигде нет" -- так не говорят так нормальные люди... -- просто "хорошая погода сегодня", "нигде в городе бензина нет"...
Я же "только что" говорил какие. Могу еще раз сказать: "подходим к человеку -- и конкретно спрашиваем: «этот город как называется сіверськодонецьк/сэверодонецьк/ваш вариант»" -- результаты старательно записываем в тетрадочку.
Это не мой родной город, но по работе там бывал очень много раз. Все местные его называют только "Север", по аналогии как Днепропетровск называли Днепром. Ну иногда "Северодонецк". Северск
одонецком его точно не называл никто. Как и саму реку Северским Донцом, ее называют просто Донец
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Додано: Вів 07 чер, 2022 11:42
alex_dvornichenko написав: detroytred написав:
Задумайтеся, наприклад, хто й звідки гіркінд.
Кого він представляє.
То есть не только у меня паранойя, что Гиркина готовят на роль вождя революции ?
Хто зна.
Я про те, що існують і такі ще радікальніші сили в рашці. Гіркінд лише їх прояв, факт наявності.
Проблема у тому, що війна рашки вигідна ще Китаю. Війна послаблює Захід. Тому зміна дідів на радикалів може бути підтримана Китайськими ресурсами.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 11:45
detroytred написав:
Проблема у тому, що війна рашки вигідна ще Китаю. Війна послаблює Захід. Тому зміна дідів на радикалів може бути підтримана Китайськими ресурсами.
не зря пуйло летал в Китай на поклон, просил и получил благословение на войну. Не припомню чтобы он ещё куда то ездил накануне. На языке дипломатии кому нужно тот и едет.
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