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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 07 чер, 2022 11:51
detroytred написав:
Нас дуже багато.
Вистачить на будь-яку війну.
Готові закінчуються? 90% вже там?
Повірте, готові майже усі...
безпосередньо в моїй області при всій ненависті до русні реально воювати готові (тим більше десь далеко від рідного краю) можливо відсотків 10 чоловіків. Це з тих хто незміг/незхотів виїхати за кордон і не у ЗСУ на даний момент. Ці дані на основі спілкування з багатьма людьми протягом останніх 3 міс. Можливо це лише регіональна проблема - область у складі України лише 75 років, багато людей/сімей десятиліттями на заробітках, які скоріше почуваються вдома будучи в Празі, а не на сході від Карпат
Востаннє редагувалось Letusrock
в Вів 07 чер, 2022 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 11:52
vitaliian написав: detroytred написав:
Проблема у тому, що війна рашки вигідна ще Китаю. Війна послаблює Захід. Тому зміна дідів на радикалів може бути підтримана Китайськими ресурсами.
не зря пуйло летал в Китай на поклон, просил благословения на войну. Не припомню чтобы он ещё куда то ездил накануне. На языке дипломатии кому нужно тот и едет.
Відверто: війна завжди вигідна багатьом... (інакше війн не було б).
Але кожному по-різному.
Тобто кожен гадає та прикладає зусиль, щоб війна йшла саме у тому форматі, темпі, векторі, які вигідні саме йому.
Регулятори...
Особливо яскраво це видно по Штатам))
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Додано: Вів 07 чер, 2022 11:57
detroytred написав: Letusrock написав: detroytred написав:
Це об'єктивна реальність та невідворотність положення, долі країни.
і що тоді, всі помремо? Я думаю 90% з тих хто до цього готовий уже в ЗСУ, інші не зможуть приняти такий фінал
P.S. Судячи по темпах поставки зброї Захід так само не сильно зацікавлений зберегти життя українців
\\\
Повірте, готові майже усі...
Хто не готовий та не згоден вже за кордоном. Зокрема невеличкого відсотку.
\\\
Не все из "неготовых" готовы явно нарушать закон. Но, если облавы во всяких Львовах/Мукачевах будут продолжаться/усиливаться -- процент, ясное дело, может и подрасти...
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Додано: Вів 07 чер, 2022 11:59
Letusrock написав: detroytred написав:
Нас дуже багато.
Вистачить на будь-яку війну.
Готові закінчуються? 90% вже там?
Повірте, готові майже усі...
безпосередньо в моїй області при всій ненависті до русні реально воювати готові (тим більше десь далеко від рідного краю) можливо відсотків 10 чоловіків. Це з тих хто незміг/незхотів виїхати за кордон і не у ЗСУ на даний момент. Ці дані на основі спілкування з багатьма людьми протягом останніх 3 міс. Можливо це лише регіональна проблема - область у складі України лише 75 років, багато людей/сімей десятиліттями на заробітках, які скоріше почуваються вдома будучи в Празі, а схід від карпатських перевалів
Стимули...
Поки в основному, підкреслюю - в основному, діють стимули для пассіонарієв.
Поки їх вистачає. Пассіонаріїв.
Але час іде.
І почне діяти, наприклад, простіший стимул -- гроші закінчуються. Треба їсти, годувати. А де брати...
Підключиться ця категорія.
І т.д.
Стимулів для кожного хомо купа куп.
Для кожного є свій. Від заохочення до примусу.
На патріотах, пассіонаріях великі війни ніколи не велись.
Бо їх дійсно не вистачить.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 12:04
vitaliian написав:
Возможно Набиуллина, Мишустин или Собянин. Никто из них не пиарится на войне, это жирный зелёный сигнал избирателям которые против войны.
Набиуллина - нереально. У неї нульові шанси стати президентом.
Мишустин - хіба що Пу його призначить президентом, а-ля Казахстан. У Мішустіна немає лідерських якостей щоб стати президентом самостійно.
Собянин - реально.
Але немає значення хто стане президентом, важливо усунути Пу від влади.
Я вже писав - будь-хто хто прийде до влади в РФ завершить війну.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 12:21
Vlad442 написав: vladimir07 написав:
Сколько прогнозов на падение, но никто не пишет при каком курсе это будет.
При 35 ?
Ви, в Києві не розумієте, що війна йде, що вона на закінчилась, не законсервувалась, як у 15-ом. Не локалізувалася на Донбасі.
Коли за вікном не чути вибухів, можно подумати про ціни, та курс.
Але...
Зеленський казав учора "Я хотел бы, чтобы люди понимали, что война может быть везде, потому что если будет прорыв на Донбассе, нам будет очень сложно. Куда он дальше может пойти?
... И может быть любое возвращение на те территории, которые были где-то оккупированы".
Так нас готовили союзники к кацапскому наступлению на Донбассе, так вдохновенно говорили о том, что ни в коем случае оно не должно завершиться успехом и вооружим Украину до зубов. В результате успели дать несколько десятков гаубиц и 0 РСЗО против сотен, если не тысяч гаубиц и РСЗО у кацапов. Как же блд так???!!!
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Додано: Вів 07 чер, 2022 12:26
Hunter
Поки я не розумію чому обидві сторони стримують повний перехід на військові рейки? Да і саму війну?
Хотів би, щоб Ви були праві. Тобто обидва суспільства дійсно не сприймуть отакого в 21 ст.
Але чув таку думку: ніззя)) поспішати. Неможливо одразу різко. Все буде поступово. Поетапно. Фаза за фазою. Підготовка до наступної.
Саме так працюють з суспільством.
І те, що здавалося колись неможливим, спокійно реалізується.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 12:32
airmax78 написав:
В результате успели дать несколько десятков гаубиц и 0 РСЗО против сотен, если не тысяч гаубиц и РСЗО у кацапов. Как же блд так???!!!
для многих из них дешевые энергоресурсы дороже высоких европейских ценностей
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Додано: Вів 07 чер, 2022 12:33
andrijk777 написав:
Я вже писав - будь-хто хто прийде до влади в РФ завершить війну.
другой 70й летний дед закончит войну? никогда. Война это единственный способ стареющему организму сохранить власть, когда вокруг куча молодых "желающих".
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Додано: Вів 07 чер, 2022 12:47
Letusrock написав: detroytred написав:
Нас дуже багато.
Вистачить на будь-яку війну.
Готові закінчуються? 90% вже там?
Повірте, готові майже усі...
безпосередньо в моїй області при всій ненависті до русні реально воювати готові (тим більше десь далеко від рідного краю) можливо відсотків 10 чоловіків.
Це з тих хто незміг/незхотів виїхати за кордон і не у ЗСУ на даний момент. Ці дані на основі спілкування з багатьма людьми протягом останніх 3 міс. Можливо це лише регіональна проблема - область у складі України лише 75 років, багато людей/сімей десятиліттями на заробітках, які скоріше почуваються вдома будучи в Празі, а не на сході від Карпат
Отмечу:
Это не насильно призванных!
По факту - этого больше, чем достаточно - трагедия в ином:
НЕТ "оружия с боекомплектом".
НЕТ оборонки поставляющей необходимое вооружение.
НЕТ...
НЕТ...
НЕТ...
"Свою обронку - отдали дяде, а сами ..."
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