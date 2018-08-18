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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9915991699179918

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.8 5 26
1. Не вище 500
19%
5
2. 501 - 700
12%
3
3. 701 - 900
15%
4
4. 901 - 1000
23%
6
5. 1001 - 1200
15%
4
6. 1201 - 1500
4%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 09:53

  Frant написав:
  Понаехал написав:Какие ожидания о падении и росте вообще у людей? Меня как обычно интересует что-то в 5 минутах ходьбы от Сенного рынка? Стоит ждать 50-60к за приличную однушку?

Варто.
Навіть з ремонтом.

Новостройку или брежневку?
Ремонт то такэ - 3к сталинка сколько там щатянет в 25м допустим если курс на паритет с деревяхой не улетит?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:14

  Понаехал написав:Какие ожидания о падении и росте вообще у людей? Меня как обычно интересует что-то в 5 минутах ходьбы от Сенного рынка? Стоит ждать 50-60к за приличную однушку?

Минус 15-25% от дна 2016-2017 годов.
Это если атомной войны не будет.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:29

  Понаехал написав:Какие ожидания о падении и росте вообще у людей? Меня как обычно интересует что-то в 5 минутах ходьбы от Сенного рынка? Стоит ждать 50-60к за приличную однушку?

Ожидаю падение от цены на конец 2021 в 2-4 раза в зависимости от модности дома и сценария завершения войны(ядерная не рассматривается)
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:54

  Faceless написав:Скажу одразу - досліджень не проводив. Але хтось любить всілякі спорт трансляції, є безліч фільмів, може хтось навіть в плоєчку погратися.

Ну не новини ж дивитися і ток-шоу, ну серйозно. ХХІ століття надворі.

Собственно для этого и вешается, сомневаюсь, что телек в два метра повесит домохозяйка, чтоб смотреть очередное гвншоу с гвнопотапами и его командой. :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 11:16

  UA написав:Минус 15-25% от дна 2016-2017 годов.
Это если атомной войны не будет.


Сколько прогнозов на падение, но никто не пишет при каком курсе это будет.
При 35 ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 12:38

  vladimir07 написав:
  UA написав:Минус 15-25% от дна 2016-2017 годов.
Это если атомной войны не будет.


Сколько прогнозов на падение, но никто не пишет при каком курсе это будет.
При 35 ?

оно и без курса валится. Это впервые в истории Украины, когда аренда в грн упала.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 12:53

  Frant написав:
  Понаехал написав:Какие ожидания о падении и росте вообще у людей? Меня как обычно интересует что-то в 5 минутах ходьбы от Сенного рынка? Стоит ждать 50-60к за приличную однушку?

Варто.
Навіть з ремонтом.

Я Славутич за эти деньги ждал! Что-то я продешевил :o
точнее по 1,5К за метр
Ромасик
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