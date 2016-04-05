Damien написав:Я вот честно пытаюсь понять зачем в "повседневных" разговорах можно/нужно название города, в котором живешь, упоминать. "Хорошая сегодня погода в СД". "Прикинь, только что весь СД объездил, бензина нигде нет" -- так не говорят так нормальные люди... -- просто "хорошая погода сегодня", "нигде в городе бензина нет"...
Я же "только что" говорил какие. Могу еще раз сказать: "подходим к человеку -- и конкретно спрашиваем: «этот город как называется сіверськодонецьк/сэверодонецьк/ваш вариант»" -- результаты старательно записываем в тетрадочку.
Это не мой родной город, но по работе там бывал очень много раз. Все местные его называют только "Север", по аналогии как Днепропетровск называли Днепром. Ну иногда "Северодонецк". Северскодонецком его точно не называл никто. Как и саму реку Северским Донцом, ее называют просто Донец
річка Сіверський Донець-Назву річка отримала через те, що текла з Сіверського князівства, на відміну від витоків Дону[3][4], про що і пише мандрівник XVI століття Алессандро Гваньїні: «Є також інший Дон, менша річка, котра бере свій початок у Сіверському князівстві, а називається — Сіверський Донець. Ця річка вище від Азова впадає у великий Дон»[5][8].
Поняття «Сіверська земля» охоплювало тільки частину ареалу розселення племені сіверян — власне, ті території, які у другій половині XI — першій половині XIII століть входили до складу Чернігівського князівства. Тут існувало також окреме удільне Сіверське князівство.
Поняття «Сіверщина» є ширшим і охоплює всі етнографічні землі племені сіверян, відомі за археологічними пам'ятками давньоруської доби. Частина цих земель нині належить Російській Федерації (землі біля Брянська, Рильська, Курська, Бєлгорода).
Сіверя́ни (дав.-рус. сѣверѧне, сѣверо, сѣверъ, сѣверы[1]) — союз східнослов'янських племен, які жили в басейні річки Десни та над течіями річок Сейму, Сули, Псла і Ворскли[2]. Локалізовані на лівому березі Дніпра в нинішній Чернігівщині, Сумщині й Полтавщині, Брянщині та Курщині. На правому березі Десни вони мешкали до річки Снов, а далі вже були землі радимичів.
Головні міста сіверян: Чернігів[2], Новгород-Сіверський[2], Брянськ[2], Стародуб[2], Глухів, Путивль[2], Курськ[2], Рильськ, Любеч[2], Переяслав. З заходу сіверяни межували з полянами і дреговичами, з півночі з радимичами, кривичами і в'ятичами[2], на півдні з уличами.