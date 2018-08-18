Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 чер, 2022 09:53
Frant написав: Понаехал написав:
Какие ожидания о падении и росте вообще у людей? Меня как обычно интересует что-то в 5 минутах ходьбы от Сенного рынка? Стоит ждать 50-60к за приличную однушку?
Варто.
Навіть з ремонтом.
Новостройку или брежневку?
Ремонт то такэ - 3к сталинка сколько там щатянет в 25м допустим если курс на паритет с деревяхой не улетит?
барабашов
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Додано: Вів 07 чер, 2022 10:14
Понаехал написав:
Какие ожидания о падении и росте вообще у людей? Меня как обычно интересует что-то в 5 минутах ходьбы от Сенного рынка? Стоит ждать 50-60к за приличную однушку?
Минус 15-25% от дна 2016-2017 годов.
Это если атомной войны не будет.
UA
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Додано: Вів 07 чер, 2022 10:29
Понаехал написав:
Какие ожидания о падении и росте вообще у людей? Меня как обычно интересует что-то в 5 минутах ходьбы от Сенного рынка? Стоит ждать 50-60к за приличную однушку?
Ожидаю падение от цены на конец 2021 в 2-4 раза в зависимости от модности дома и сценария завершения войны(ядерная не рассматривается)
Damien
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Додано: Вів 07 чер, 2022 10:54
Faceless написав:
Скажу одразу - досліджень не проводив. Але хтось любить всілякі спорт трансляції, є безліч фільмів, може хтось навіть в плоєчку погратися.
Ну не новини ж дивитися і ток-шоу, ну серйозно. ХХІ століття надворі.
Собственно для этого и вешается, сомневаюсь, что телек в два метра повесит домохозяйка, чтоб смотреть очередное гвншоу с гвнопотапами и его командой.
hume
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Додано: Вів 07 чер, 2022 11:16
UA написав:
Минус 15-25% от дна 2016-2017 годов.
Это если атомной войны не будет.
Сколько прогнозов на падение, но никто не пишет при каком курсе это будет.
При 35 ?
vladimir07
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Додано: Вів 07 чер, 2022 12:38
vladimir07 написав: UA написав:
Минус 15-25% от дна 2016-2017 годов.
Это если атомной войны не будет.
Сколько прогнозов на падение, но никто не пишет при каком курсе это будет.
При 35 ?
оно и без курса валится. Это впервые в истории Украины, когда аренда
в грн
упала.
Ромасик
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Додано: Вів 07 чер, 2022 12:53
Frant написав: Понаехал написав:
Какие ожидания о падении и росте вообще у людей? Меня как обычно интересует что-то в 5 минутах ходьбы от Сенного рынка? Стоит ждать 50-60к за приличную однушку?
Варто.
Навіть з ремонтом.
Я Славутич за эти деньги ждал! Что-то я продешевил
точнее по 1,5К за метр
Ромасик
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Додано: Вів 07 чер, 2022 13:30
Ромасик написав:
оно и без курса валится. Это впервые в истории Украины, когда аренда
в грн
упала.
Так речь о продаже. Аренда - это другое. )
Пока агентства бодро катают цены на 1к уровня до войны.
Шлачек от бабушки по почти 2куе.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/obolon- ... OOqYc.html
vladimir07
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Додано: Вів 07 чер, 2022 13:40
Damien написав: Понаехал написав:
Какие ожидания о падении и росте вообще у людей? Меня как обычно интересует что-то в 5 минутах ходьбы от Сенного рынка? Стоит ждать 50-60к за приличную однушку?
Ожидаю падение от цены на конец 2021 в 2-4 раза в зависимости от модности дома и сценария завершения войны(
ядерная не рассматривается)
Отчего не рассматриваете сценарий ядерной войны?
Проскакивает информация, что падения в 25-30% от хаев ноября 2021 уже достигли.
Несколько квартир (их группы индикативных объектов которые я прозвонил и наблюдаю) уже достигли уровня дна 2016-2017 годов.
Рынок становится динамичнее.
Одна проблема - выписаться сейчас невозможно + некоторые "мужчины" петляют от военкомата и опасаются где либо светится.
UA
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Додано: Вів 07 чер, 2022 13:45
Ромасик написав:
оно и без курса валится. Это впервые в истории Украины, когда аренда в грн упала.
Ні, не вперше. Оренда падала у КОВІД в гривні, та відновилася тільки через рік.
Від Львова до Кропивницького оренда зробила добрий плюс. У деяких зменшилась, у деяких, на жаль, обнулилась.
Vlad442
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