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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9916991799189919

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.8 5 27
1. Не вище 500
19%
5
2. 501 - 700
15%
4
3. 701 - 900
15%
4
4. 901 - 1000
22%
6
5. 1001 - 1200
15%
4
6. 1201 - 1500
4%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
11%
3
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 13:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Одна проблема - выписаться сейчас невозможно + некоторые "мужчины" петляют от военкомата и опасаются где либо светится.

Новий володар може зняти з регістрації будь кого без всякого суду, просто у ЦНАПі. Коли не можна зробити це зараз, то не проблема, зніме через рік.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 13:51

  UA написав:Несколько квартир (их группы индикативных объектов которые я прозвонил и наблюдаю) уже достигли уровня дна 2016-2017 годов.
Рынок становится динамичнее.

А какой ценовой диапазон там где дно 2016 года, пример объявления можете привести ?
Откуда такое лихое падение...?

  UA написав:
Одна проблема - выписаться сейчас невозможно + некоторые "мужчины" петляют от военкомата и опасаются где либо светится.

Уже несколько лет нужно только зарегистрироваться по новому адресу, т.е. одно движение а не два.
Почему нельзя это сделать, был какой-то запрет ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 14:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vladimir07
Как пример
До 90 ку.е и при этом площадь под 90 метров. Старый фонд, но локация спросовая.

Ходит байка что ЦНАП сейчас не выписывает. Сам не проверял.
У нас люди исторически зациклены на прописке, потому есть моменты.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Поїхало вниз

https://ua.m2bomber.com/obj/940672225/v ... vskaaa-62a

Але є ще, хто опирається:
https://ua.m2bomber.com/obj/940671962/v ... ovskaaa-60
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 14:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пока киевские лендлорды дико завидуют доллярчику с его смартом во Львове под аренду...Львов сейчас в фаворе недвижимости из больших городов: все остальные так или иначе под риском войны.
Особенно печально с коммерцией: по наблюдениям 50% всех арендаторов еще закрыты, а те, что открыты просят приличные скидки.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 14:35

  Vlad442 написав:
  UA написав:Одна проблема - выписаться сейчас невозможно + некоторые "мужчины" петляют от военкомата и опасаются где либо светится.

Новий володар може зняти з регістрації будь кого без всякого суду, просто у ЦНАПі. Коли не можна зробити це зараз, то не проблема, зніме через рік.


І дітей може зняти?
Тобто по фіктивному зловмисники можуть продати, новий власник випише і знов продасть як вже чисту красиву нерухомість?
PUnder
 
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