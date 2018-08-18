Новий володар може зняти з регістрації будь кого без всякого суду, просто у ЦНАПі. Коли не можна зробити це зараз, то не проблема, зніме через рік.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 13:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 07 чер, 2022 13:51
А какой ценовой диапазон там где дно 2016 года, пример объявления можете привести ?
Откуда такое лихое падение...?
Уже несколько лет нужно только зарегистрироваться по новому адресу, т.е. одно движение а не два.
Почему нельзя это сделать, был какой-то запрет ?
Додано: Вів 07 чер, 2022 14:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
vladimir07
Как пример
До 90 ку.е и при этом площадь под 90 метров. Старый фонд, но локация спросовая.
Ходит байка что ЦНАП сейчас не выписывает. Сам не проверял.
У нас люди исторически зациклены на прописке, потому есть моменты.
Додано: Вів 07 чер, 2022 14:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Поїхало вниз
Але є ще, хто опирається:
Додано: Вів 07 чер, 2022 14:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пока киевские лендлорды дико завидуют доллярчику с его смартом во Львове под аренду...Львов сейчас в фаворе недвижимости из больших городов: все остальные так или иначе под риском войны.
Особенно печально с коммерцией: по наблюдениям 50% всех арендаторов еще закрыты, а те, что открыты просят приличные скидки.
Додано: Вів 07 чер, 2022 14:35
І дітей може зняти?
Тобто по фіктивному зловмисники можуть продати, новий власник випише і знов продасть як вже чисту красиву нерухомість?
Додано: Вів 07 чер, 2022 14:51
то подтянется. Стояки круш под 4% в грн болше никому не нужны.
А стадия принятия у всех приходит по разному медленно)
О Славутиче, упавшем с 2,7К к 2К я уже писал. Может утка, не проверял, но все же.
я как-то упустил этот момент) не серьезно отнесся к опасности соплей)
если это действительно было и ощутимо.
Кийов не настолько широк)
Додано: Вів 07 чер, 2022 15:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так.
Чим й скористався БМ "продавши" квартиру сестрі, яка зняла з регистрації дитину та БЖ. Верховний суд (!) відмінив, але там було білими нитками шито.
Якщо ви покупаєте квартиру, яка у власності багато років, мало шансів, що там буде жити аферист.
Щодо "чисту красиву" - так вона й з "приписаними" чиста красива.
Додано: Вів 07 чер, 2022 16:04
Все ж дуже просто!©
Ну, може і заздрять, але не "дико")) - так як здачу смарта перенесли з кінця весни на осінь і це ще не точно/навряд чи це кінцева дата
Київські і Львівські лендлорди більше заздрять посвідченню УБД(яке мають цього місяця виробити нам) і зарплатам, а точніше - нашим преміям!
Але, шановні лендлорди, як то кажуть - велкам на фронт! То і вам будуть заздрити!
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