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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9917991899199920>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 28
1. Не вище 500
18%
5
2. 501 - 700
18%
5
3. 701 - 900
14%
4
4. 901 - 1000
21%
6
5. 1001 - 1200
14%
4
6. 1201 - 1500
4%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
11%
3
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 13:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Одна проблема - выписаться сейчас невозможно + некоторые "мужчины" петляют от военкомата и опасаются где либо светится.

Новий володар може зняти з регістрації будь кого без всякого суду, просто у ЦНАПі. Коли не можна зробити це зараз, то не проблема, зніме через рік.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 13:51

  UA написав:Несколько квартир (их группы индикативных объектов которые я прозвонил и наблюдаю) уже достигли уровня дна 2016-2017 годов.
Рынок становится динамичнее.

А какой ценовой диапазон там где дно 2016 года, пример объявления можете привести ?
Откуда такое лихое падение...?

  UA написав:
Одна проблема - выписаться сейчас невозможно + некоторые "мужчины" петляют от военкомата и опасаются где либо светится.

Уже несколько лет нужно только зарегистрироваться по новому адресу, т.е. одно движение а не два.
Почему нельзя это сделать, был какой-то запрет ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 14:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vladimir07
Как пример
До 90 ку.е и при этом площадь под 90 метров. Старый фонд, но локация спросовая.

Ходит байка что ЦНАП сейчас не выписывает. Сам не проверял.
У нас люди исторически зациклены на прописке, потому есть моменты.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Поїхало вниз

https://ua.m2bomber.com/obj/940672225/v ... vskaaa-62a

Але є ще, хто опирається:
https://ua.m2bomber.com/obj/940671962/v ... ovskaaa-60
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 14:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пока киевские лендлорды дико завидуют доллярчику с его смартом во Львове под аренду...Львов сейчас в фаворе недвижимости из больших городов: все остальные так или иначе под риском войны.
Особенно печально с коммерцией: по наблюдениям 50% всех арендаторов еще закрыты, а те, что открыты просят приличные скидки.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 14:35

  Vlad442 написав:
  UA написав:Одна проблема - выписаться сейчас невозможно + некоторые "мужчины" петляют от военкомата и опасаются где либо светится.

Новий володар може зняти з регістрації будь кого без всякого суду, просто у ЦНАПі. Коли не можна зробити це зараз, то не проблема, зніме через рік.


І дітей може зняти?
Тобто по фіктивному зловмисники можуть продати, новий власник випише і знов продасть як вже чисту красиву нерухомість?
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 14:51

  vladimir07 написав:
  Ромасик написав:оно и без курса валится. Это впервые в истории Украины, когда аренда в грн упала.
Так речь о продаже. Аренда - это другое. )
Пока агентства бодро катают цены на 1к уровня до войны.
Шлачек от бабушки по почти 2куе.

то подтянется. Стояки круш под 4% в грн болше никому не нужны.
А стадия принятия у всех приходит по разному медленно)
О Славутиче, упавшем с 2,7К к 2К я уже писал. Может утка, не проверял, но все же.

  Vlad442 написав:
  Ромасик написав:оно и без курса валится. Это впервые в истории Украины, когда аренда в грн упала.

Ні, не вперше. Оренда падала у КОВІД в гривні, та відновилася тільки через рік.

я как-то упустил этот момент) не серьезно отнесся к опасности соплей)
если это действительно было и ощутимо.

Від Львова до Кропивницького

Кийов не настолько широк)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 15:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  PUnder написав:І дітей може зняти?
Тобто по фіктивному зловмисники можуть продати, новий власник випише і знов продасть як вже чисту красиву нерухомість?

Так.
Чим й скористався БМ "продавши" квартиру сестрі, яка зняла з регистрації дитину та БЖ. Верховний суд (!) відмінив, але там було білими нитками шито.
Якщо ви покупаєте квартиру, яка у власності багато років, мало шансів, що там буде жити аферист.

Щодо "чисту красиву" - так вона й з "приписаними" чиста красива.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 16:04

Все ж дуже просто!©

  Sidus написав:Пока киевские лендлорды дико завидуют доллярчику с его смартом во Львове под аренду...Львов сейчас в фаворе недвижимости из больших городов: все остальные так или иначе под риском войны.
Особенно печально с коммерцией: по наблюдениям 50% всех арендаторов еще закрыты, а те, что открыты просят приличные скидки.

Ну, може і заздрять, але не "дико")) - так як здачу смарта перенесли з кінця весни на осінь і це ще не точно/навряд чи це кінцева дата :roll:
Київські і Львівські лендлорди більше заздрять посвідченню УБД(яке мають цього місяця виробити нам) і зарплатам, а точніше - нашим преміям! :wink:

Але, шановні лендлорди, як то кажуть - велкам на фронт! То і вам будуть заздрити! ;) :mrgreen: :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 16:48

  striped написав:О, слуги оговталысь - Законопроект о внесении изменений в Закон Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине» №7386 от 17.05.2022 предлагает изменить правила игры на рынке оценочных услуг. В пояснительной записке к документу перечислены аж 13 причин, почему нужно изменить действующий закон об оценке.

https://zn.ua/macrolevel/opjat-vozvrash ... mosti.html


В кратце, что там нового ?
Ну нет времени все читать :D
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