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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 чер, 2022 17:00
Хомякоид написав:
В кратце, что там нового ?
Ну нет времени все читать
У пана нема часу читати - пусть інші розжують, в них час є?
Чергова "реформа", переставити стільці і взяти за це кошти як з людей, так і з бюджету.
Треба вводити правило - нова "реформа" тільки після того, як з конфіскацією посадили того, хто запровадив попередню, яка не спрацювала. Пусть він у суді каже, чому не зробив зразу як треба, а обвинувачення, чому треба робити так, а не інакше. Змогли посадить - доказали, що реформа потрібна.
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Vlad442
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Додано: Вів 07 чер, 2022 17:10
Vlad442 написав: Хомякоид написав:
В кратце, что там нового ?
Ну нет времени все читать
У пана нема часу читати - пусть інші розжують, в них час є?
Чергова "реформа", переставити стільці і взяти за це кошти як з людей, так і з бюджету.
Треба вводити правило - нова "реформа" тільки після того, як з конфіскацією посадили того, хто запровадив попередню, яка не спрацювала. Пусть він у суді каже, чому не зробив зразу як треба, а обвинувачення, чому треба робити так, а не інакше. Змогли посадить - доказали, що реформа потрібна.
Можливо хтось вже прочитав, раз на форум виставили посилання.
Нсправді 3 2014 року багато пройшло дійсно необхідних реформ, так що не потрібно все хаяти.
Багато в Німеччині українських біженців, але з мовами повний швах.
Іздять як німі в громадському транспорті.
Ні німецької ні англійської не знають зовсім.
Шеф сьогодні розповідав, в дитсадочку українські діти.
Чемні, але не розуміють нічого і не можуть нічого сказати.
Якось мені як кажуть "за державу обидно"
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Хомякоид
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