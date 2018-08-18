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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 чер, 2022 17:00
Хомякоид написав:
В кратце, что там нового ?
Ну нет времени все читать
У пана нема часу читати - пусть інші розжують, в них час є?
Чергова "реформа", переставити стільці і взяти за це кошти як з людей, так і з бюджету.
Треба вводити правило - нова "реформа" тільки після того, як з конфіскацією посадили того, хто запровадив попередню, яка не спрацювала. Пусть він у суді каже, чому не зробив зразу як треба, а обвинувачення, чому треба робити так, а не інакше. Змогли посадить - доказали, що реформа потрібна.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 17:10
Vlad442 написав: Хомякоид написав:
В кратце, что там нового ?
Ну нет времени все читать
У пана нема часу читати - пусть інші розжують, в них час є?
Чергова "реформа", переставити стільці і взяти за це кошти як з людей, так і з бюджету.
Треба вводити правило - нова "реформа" тільки після того, як з конфіскацією посадили того, хто запровадив попередню, яка не спрацювала. Пусть він у суді каже, чому не зробив зразу як треба, а обвинувачення, чому треба робити так, а не інакше. Змогли посадить - доказали, що реформа потрібна.
Можливо хтось вже прочитав, раз на форум виставили посилання.
Нсправді 3 2014 року багато пройшло дійсно необхідних реформ, так що не потрібно все хаяти.
Багато в Німеччині українських біженців, але з мовами повний швах.
Іздять як німі в громадському транспорті.
Ні німецької ні англійської не знають зовсім.
Шеф сьогодні розповідав, в дитсадочку українські діти.
Чемні, але не розуміють нічого і не можуть нічого сказати.
Якось мені як кажуть "за державу обидно"
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Додано: Вів 07 чер, 2022 19:02
Хомякоид написав: Багато в Німеччині українських біженців, але з мовами повний швах.
Іздять як німі в громадському транспорті.
Ні німецької ні англійської не знають зовсім.
Шеф сьогодні розповідав, в дитсадочку українські діти.
Чемні, але не розуміють нічого і не можуть нічого сказати.
Якось мені як кажуть "за державу обидно"
А от antey1969
пише, що достатньо виЇхати в Німечину, а там все само якось складеться ...
Якось німецька мова вивчеться, якось робота знайдеться ...
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Додано: Вів 07 чер, 2022 19:18
pesikot написав: Хомякоид написав: Багато в Німеччині українських біженців, але з мовами повний швах.
Іздять як німі в громадському транспорті.
Ні німецької ні англійської не знають зовсім.
Шеф сьогодні розповідав, в дитсадочку українські діти.
Чемні, але не розуміють нічого і не можуть нічого сказати.
Якось мені як кажуть "за державу обидно"
А от antey1969
пише, що достатньо виЇхати в Німечину, а там все само якось складеться ...
Якось німецька мова вивчеться, якось робота знайдеться ...
Насправді мову доведеться вивчити якщо хочете залишитись в країні.
Хоч чучелом, хоч тушкою.
Але німеька мова важче в декілька разів за англійську, тому прошу врахвувати при планування подорожі.
Отримав канадську візу. Дрібниці, але приємно.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 19:39
Хомякоид написав:
Отримав канадську візу. Дрібниці, але приємно.
Патриотично
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Додано: Вів 07 чер, 2022 19:40
Хомякоид написав: pesikot написав: Хомякоид написав: Багато в Німеччині українських біженців, але з мовами повний швах.
Іздять як німі в громадському транспорті.
Ні німецької ні англійської не знають зовсім.
Шеф сьогодні розповідав, в дитсадочку українські діти.
Чемні, але не розуміють нічого і не можуть нічого сказати.
Якось мені як кажуть "за державу обидно"
А от antey1969
пише, що достатньо виЇхати в Німечину, а там все само якось складеться ...
Якось німецька мова вивчеться, якось робота знайдеться ...
Насправді мову доведеться вивчити якщо хочете залишитись в країні.
Хоч чучелом, хоч тушкою.
Але німеька мова важче в декілька разів за англійську, тому прошу врахвувати при планування подорожі.
Слух, я це пишу вже давно
Хомякоид написав:
Отримав канадську візу. Дрібниці, але приємно.
Тікаешь ще дальше, патріот заморський
Забиваешь вікна власної думки
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Додано: Вів 07 чер, 2022 19:48
Та не бреши
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Додано: Вів 07 чер, 2022 19:55
pesikot написав:
Тікаешь ще дальше, патріот заморський
Є такі люди, у колективі тощо, без яких краще, ніж з ними.
Колиб це була справжня віза спеціаліста і людина їхала туда вкалувати, тоді це втрата. Є такі люди, яки скиглять як все погано, як мало платять, поганий начальник, умови праці, колеги... Вони не вміють робити с віддачою, напружуватись, тому треба їх позбавлятися.
Якщо б в Німеччині він був задоволений, не ходив би сюди, щоб щось доказувати себе. Давно продав Чабани, взяв іпотеку на новом місці, заробляв би, допомагав батькам.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 20:17
Vlad442 написав: pesikot написав:
Тікаешь ще дальше, патріот заморський
Є такі люди, у колективі тощо, без яких краще, ніж з ними.
Колиб це була справжня віза спеціаліста і людина їхала туда вкалувати, тоді це втрата. Є такі люди, яки скиглять як все погано, як мало платять, поганий начальник, умови праці, колеги... Вони не вміють робити с віддачою, напружуватись, тому треба їх позбавлятися.
Якщо б в Німеччині він був задоволений, не ходив би сюди, щоб щось доказувати себе. Давно продав Чабани, взяв іпотеку на новом місці, заробляв би, допомагав батькам.
Квартира в Чабанах - запасной аэродром.
Мало чи що.
Тут у людини друзі, однокурсники, бувші колеги.
Мені так здається, тому він і не продав.
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