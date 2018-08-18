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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9917991899199920

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 28
1. Не вище 500
18%
5
2. 501 - 700
18%
5
3. 701 - 900
14%
4
4. 901 - 1000
21%
6
5. 1001 - 1200
14%
4
6. 1201 - 1500
4%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
11%
3
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 17:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:В кратце, что там нового ?
Ну нет времени все читать

У пана нема часу читати - пусть інші розжують, в них час є?

Чергова "реформа", переставити стільці і взяти за це кошти як з людей, так і з бюджету.

Треба вводити правило - нова "реформа" тільки після того, як з конфіскацією посадили того, хто запровадив попередню, яка не спрацювала. Пусть він у суді каже, чому не зробив зразу як треба, а обвинувачення, чому треба робити так, а не інакше. Змогли посадить - доказали, що реформа потрібна.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 17:10

  Vlad442 написав:
  Хомякоид написав:В кратце, что там нового ?
Ну нет времени все читать

У пана нема часу читати - пусть інші розжують, в них час є?

Чергова "реформа", переставити стільці і взяти за це кошти як з людей, так і з бюджету.

Треба вводити правило - нова "реформа" тільки після того, як з конфіскацією посадили того, хто запровадив попередню, яка не спрацювала. Пусть він у суді каже, чому не зробив зразу як треба, а обвинувачення, чому треба робити так, а не інакше. Змогли посадить - доказали, що реформа потрібна.


Можливо хтось вже прочитав, раз на форум виставили посилання.
Нсправді 3 2014 року багато пройшло дійсно необхідних реформ, так що не потрібно все хаяти.

Багато в Німеччині українських біженців, але з мовами повний швах.
Іздять як німі в громадському транспорті.
Ні німецької ні англійської не знають зовсім.
Шеф сьогодні розповідав, в дитсадочку українські діти.
Чемні, але не розуміють нічого і не можуть нічого сказати.
Якось мені як кажуть "за державу обидно"
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 19:02

  Хомякоид написав:
Багато в Німеччині українських біженців, але з мовами повний швах.
Іздять як німі в громадському транспорті.
Ні німецької ні англійської не знають зовсім.
Шеф сьогодні розповідав, в дитсадочку українські діти.
Чемні, але не розуміють нічого і не можуть нічого сказати.
Якось мені як кажуть "за державу обидно"

А от antey1969 пише, що достатньо виЇхати в Німечину, а там все само якось складеться ...
Якось німецька мова вивчеться, якось робота знайдеться ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 19:18

  pesikot написав:
  Хомякоид написав:
Багато в Німеччині українських біженців, але з мовами повний швах.
Іздять як німі в громадському транспорті.
Ні німецької ні англійської не знають зовсім.
Шеф сьогодні розповідав, в дитсадочку українські діти.
Чемні, але не розуміють нічого і не можуть нічого сказати.
Якось мені як кажуть "за державу обидно"

А от antey1969 пише, що достатньо виЇхати в Німечину, а там все само якось складеться ...
Якось німецька мова вивчеться, якось робота знайдеться ...


Насправді мову доведеться вивчити якщо хочете залишитись в країні.
Хоч чучелом, хоч тушкою.
Але німеька мова важче в декілька разів за англійську, тому прошу врахвувати при планування подорожі.
Отримав канадську візу. Дрібниці, але приємно.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 19:39

  Хомякоид написав:Отримав канадську візу. Дрібниці, але приємно.

Патриотично :)
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 19:40

  Хомякоид написав:
  pesikot написав:
  Хомякоид написав:
Багато в Німеччині українських біженців, але з мовами повний швах.
Іздять як німі в громадському транспорті.
Ні німецької ні англійської не знають зовсім.
Шеф сьогодні розповідав, в дитсадочку українські діти.
Чемні, але не розуміють нічого і не можуть нічого сказати.
Якось мені як кажуть "за державу обидно"

А от antey1969 пише, що достатньо виЇхати в Німечину, а там все само якось складеться ...
Якось німецька мова вивчеться, якось робота знайдеться ...


Насправді мову доведеться вивчити якщо хочете залишитись в країні.
Хоч чучелом, хоч тушкою.
Але німеька мова важче в декілька разів за англійську, тому прошу врахвувати при планування подорожі.

Слух, я це пишу вже давно

  Хомякоид написав: Отримав канадську візу. Дрібниці, але приємно.

Тікаешь ще дальше, патріот заморський :)

Забиваешь вікна власної думки :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 19:46

  pesikot написав:Тікаешь ще дальше, патріот заморський :)

Забиваешь вікна власної думки :)


Не дочекаєтесь. Буду далі зі своїми німцями грести. :lol:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 19:48

  Хомякоид написав:
  pesikot написав:Тікаешь ще дальше, патріот заморський :)

Забиваешь вікна власної думки :)


Не дочекаєтесь. Буду далі зі своїми німцями грести. :lol:

Та не бреши :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 19:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:Тікаешь ще дальше, патріот заморський

Є такі люди, у колективі тощо, без яких краще, ніж з ними.
Колиб це була справжня віза спеціаліста і людина їхала туда вкалувати, тоді це втрата. Є такі люди, яки скиглять як все погано, як мало платять, поганий начальник, умови праці, колеги... Вони не вміють робити с віддачою, напружуватись, тому треба їх позбавлятися.
Якщо б в Німеччині він був задоволений, не ходив би сюди, щоб щось доказувати себе. Давно продав Чабани, взяв іпотеку на новом місці, заробляв би, допомагав батькам.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 20:17

  Vlad442 написав:
  pesikot написав:Тікаешь ще дальше, патріот заморський

Є такі люди, у колективі тощо, без яких краще, ніж з ними.
Колиб це була справжня віза спеціаліста і людина їхала туда вкалувати, тоді це втрата. Є такі люди, яки скиглять як все погано, як мало платять, поганий начальник, умови праці, колеги... Вони не вміють робити с віддачою, напружуватись, тому треба їх позбавлятися.
Якщо б в Німеччині він був задоволений, не ходив би сюди, щоб щось доказувати себе. Давно продав Чабани, взяв іпотеку на новом місці, заробляв би, допомагав батькам.

Квартира в Чабанах - запасной аэродром.
Мало чи що.
Тут у людини друзі, однокурсники, бувші колеги.

Мені так здається, тому він і не продав.
Frant
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