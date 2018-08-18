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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9918991999209921

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 29
1. Не вище 500
17%
5
2. 501 - 700
17%
5
3. 701 - 900
17%
5
4. 901 - 1000
21%
6
5. 1001 - 1200
14%
4
6. 1201 - 1500
3%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
10%
3
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 22:01

  Frant написав:
  Vlad442 написав:Є такі люди, у колективі тощо, без яких краще, ніж з ними.
Колиб це була справжня віза спеціаліста і людина їхала туда вкалувати, тоді це втрата. Є такі люди, яки скиглять як все погано, як мало платять, поганий начальник, умови праці, колеги... Вони не вміють робити с віддачою, напружуватись, тому треба їх позбавлятися.
Якщо б в Німеччині він був задоволений, не ходив би сюди, щоб щось доказувати себе. Давно продав Чабани, взяв іпотеку на новом місці, заробляв би, допомагав батькам.

Квартира в Чабанах - запасной аэродром.
Мало чи що.
Тут у людини друзі, однокурсники, бувші колеги.

Мені так здається, тому він і не продав.

Хто успішний там, тому не треба запасний аеродром.
Не зміг себе знайти там, думає як повернутись та мало робити, багато отримувати, бо європейське життя - багато робиш, нормально живеш, то не для всіх.
В Канаді шари ще менше, ніж у Німеччині.
Vlad442
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