Додано: Сер 08 чер, 2022 04:49

Vlad442 написав: Frant написав: Vlad442 написав: Є такі люди, у колективі тощо, без яких краще, ніж з ними.

Колиб це була справжня віза спеціаліста і людина їхала туда вкалувати, тоді це втрата. Є такі люди, яки скиглять як все погано, як мало платять, поганий начальник, умови праці, колеги... Вони не вміють робити с віддачою, напружуватись, тому треба їх позбавлятися.

Якщо б в Німеччині він був задоволений, не ходив би сюди, щоб щось доказувати себе. Давно продав Чабани, взяв іпотеку на новом місці, заробляв би, допомагав батькам. Є такі люди, у колективі тощо, без яких краще, ніж з ними.Колиб це була справжня віза спеціаліста і людина їхала туда вкалувати, тоді це втрата. Є такі люди, яки скиглять як все погано, як мало платять, поганий начальник, умови праці, колеги... Вони не вміють робити с віддачою, напружуватись, тому треба їх позбавлятися.Якщо б в Німеччині він був задоволений, не ходив би сюди, щоб щось доказувати себе. Давно продав Чабани, взяв іпотеку на новом місці, заробляв би, допомагав батькам.

Квартира в Чабанах - запасной аэродром.

Мало чи що.

Тут у людини друзі, однокурсники, бувші колеги.



Мені так здається, тому він і не продав. Квартира в Чабанах - запасной аэродром.Мало чи що.Тут у людини друзі, однокурсники, бувші колеги.Мені так здається, тому він і не продав.

Хто успішний там, тому не треба запасний аеродром.

Не зміг себе знайти там, думає як повернутись та мало робити, багато отримувати, бо європейське життя - багато робиш, нормально живеш, то не для всіх.

В Канаді шари ще менше, ніж у Німеччині. Хто успішний там, тому не треба запасний аеродром.Не зміг себе знайти там, думає як повернутись та мало робити, багато отримувати, бо європейське життя - багато робиш, нормально живеш, то не для всіх.В Канаді шари ще менше, ніж у Німеччині.

Вы прям зерокула нарисовали.Но на самом деле, это нормально, когда человек готовится к разным сценариям, если у него есть такая возможность.Во-первых, диверсификация - весчь сама по себе недешевая. Далеко не все могут себе позволить не оставлять что-то за спиной. Всякое может случиться.Во-вторых, только человек, который сам идет по такому пути, может понимать, что будущее поливариантно.В-третьих, как ни печально для жителей Украины такое осознавать, но "капиталы" размером в квартиру в Чабанах - это очень скромная сумма, которая может помочь разве что на первых порах и как раз, если человек знает что делает, то не станет с собой тянуть сумму, которая ничего не решает. Она просто будет болтаться на счету до того момента, когда он будет готов хотя-бы взять ипотеку.И тут она не поможет - банк будет интересовать его доход по месту работы. Деньги, привезенные и положенные на счет влияют только на решение банка о размере кредита, но не о том, давать-ли его.Фактически это деньги на "проесть".