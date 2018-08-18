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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9919992099219922>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 30
1. Не вище 500
17%
5
2. 501 - 700
20%
6
3. 701 - 900
17%
5
4. 901 - 1000
20%
6
5. 1001 - 1200
13%
4
6. 1201 - 1500
3%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 22:01

  Frant написав:
  Vlad442 написав:Є такі люди, у колективі тощо, без яких краще, ніж з ними.
Колиб це була справжня віза спеціаліста і людина їхала туда вкалувати, тоді це втрата. Є такі люди, яки скиглять як все погано, як мало платять, поганий начальник, умови праці, колеги... Вони не вміють робити с віддачою, напружуватись, тому треба їх позбавлятися.
Якщо б в Німеччині він був задоволений, не ходив би сюди, щоб щось доказувати себе. Давно продав Чабани, взяв іпотеку на новом місці, заробляв би, допомагав батькам.

Квартира в Чабанах - запасной аэродром.
Мало чи що.
Тут у людини друзі, однокурсники, бувші колеги.

Мені так здається, тому він і не продав.

Хто успішний там, тому не треба запасний аеродром.
Не зміг себе знайти там, думає як повернутись та мало робити, багато отримувати, бо європейське життя - багато робиш, нормально живеш, то не для всіх.
В Канаді шари ще менше, ніж у Німеччині.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 04:31

  pesikot написав:
  Хомякоид написав:
Багато в Німеччині українських біженців, але з мовами повний швах.
Іздять як німі в громадському транспорті.
Ні німецької ні англійської не знають зовсім.
Шеф сьогодні розповідав, в дитсадочку українські діти.
Чемні, але не розуміють нічого і не можуть нічого сказати.
Якось мені як кажуть "за державу обидно"

А от antey1969 пише, що достатньо виЇхати в Німечину, а там все само якось складеться ...
Якось німецька мова вивчеться, якось робота знайдеться ...


Но не за 3 месяца-же!!! А-то и меньше.
Взрослым надо больше времени, детям - меньше.
Первые "успехи" у детей, которые не выщли за пределы физиологической способности "подхватывать" язык (до 11 лет, если мне не изменяет память), появляются уже в течении первых полугода "попадания в языковую среду". Через год уже появляется некоторая уверенность. Через 2-3 года ребенок совершенно свободно воспринимает на слух и, в зависимости от степени участия в процессе, читает, разговаривает и пишет. Это сценарий, если ребенок учится в на иностранном языке, смотрит, читает контент на этом языке и при этом общается в семье на родном языке.
После 11 лет, большинству детей нужен процесс как и взрослым - системное изучение языка и много практики.
Дорогу осилит идущий.
Большой путь начинается с первого шага.
Как ни странно, но в этих довольно избитых фразах реально огромный смысл.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 04:33

  Хомякоид написав:
  pesikot написав:
  Хомякоид написав:
Багато в Німеччині українських біженців, але з мовами повний швах.
Іздять як німі в громадському транспорті.
Ні німецької ні англійської не знають зовсім.
Шеф сьогодні розповідав, в дитсадочку українські діти.
Чемні, але не розуміють нічого і не можуть нічого сказати.
Якось мені як кажуть "за державу обидно"

А от antey1969 пише, що достатньо виЇхати в Німечину, а там все само якось складеться ...
Якось німецька мова вивчеться, якось робота знайдеться ...


Насправді мову доведеться вивчити якщо хочете залишитись в країні.
Хоч чучелом, хоч тушкою.
Але німеька мова важче в декілька разів за англійську, тому прошу врахвувати при планування подорожі.
Отримав канадську візу. Дрібниці, але приємно.


Поздравляю.
Виза туристическая, я так понимаю.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 04:36

  Vlad442 написав:
  pesikot написав:Тікаешь ще дальше, патріот заморський

Є такі люди, у колективі тощо, без яких краще, ніж з ними.
Колиб це була справжня віза спеціаліста і людина їхала туда вкалувати, тоді це втрата. Є такі люди, яки скиглять як все погано, як мало платять, поганий начальник, умови праці, колеги... Вони не вміють робити с віддачою, напружуватись, тому треба їх позбавлятися.
Якщо б в Німеччині він був задоволений, не ходив би сюди, щоб щось доказувати себе. Давно продав Чабани, взяв іпотеку на новом місці, заробляв би, допомагав батькам.


Влад, я-бы не стал так категорично лепить ярлыки, не зная человека.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 04:49

  Vlad442 написав:
  Frant написав:
  Vlad442 написав:Є такі люди, у колективі тощо, без яких краще, ніж з ними.
Колиб це була справжня віза спеціаліста і людина їхала туда вкалувати, тоді це втрата. Є такі люди, яки скиглять як все погано, як мало платять, поганий начальник, умови праці, колеги... Вони не вміють робити с віддачою, напружуватись, тому треба їх позбавлятися.
Якщо б в Німеччині він був задоволений, не ходив би сюди, щоб щось доказувати себе. Давно продав Чабани, взяв іпотеку на новом місці, заробляв би, допомагав батькам.

Квартира в Чабанах - запасной аэродром.
Мало чи що.
Тут у людини друзі, однокурсники, бувші колеги.

Мені так здається, тому він і не продав.

Хто успішний там, тому не треба запасний аеродром.
Не зміг себе знайти там, думає як повернутись та мало робити, багато отримувати, бо європейське життя - багато робиш, нормально живеш, то не для всіх.
В Канаді шари ще менше, ніж у Німеччині.


Вы прям зерокула нарисовали. :mrgreen:
Но на самом деле, это нормально, когда человек готовится к разным сценариям, если у него есть такая возможность.
Во-первых, диверсификация - весчь сама по себе недешевая. Далеко не все могут себе позволить не оставлять что-то за спиной. Всякое может случиться.
Во-вторых, только человек, который сам идет по такому пути, может понимать, что будущее поливариантно.
В-третьих, как ни печально для жителей Украины такое осознавать, но "капиталы" размером в квартиру в Чабанах - это очень скромная сумма, которая может помочь разве что на первых порах и как раз, если человек знает что делает, то не станет с собой тянуть сумму, которая ничего не решает. Она просто будет болтаться на счету до того момента, когда он будет готов хотя-бы взять ипотеку.
И тут она не поможет - банк будет интересовать его доход по месту работы. Деньги, привезенные и положенные на счет влияют только на решение банка о размере кредита, но не о том, давать-ли его.
Фактически это деньги на "проесть".
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 06:39

  rjkz написав:В-третьих, как ни печально для жителей Украины такое осознавать, но "капиталы" размером в квартиру в Чабанах - это очень скромная сумма, которая может помочь разве что на первых порах...

А я не согласен с этой точкой зрения. Ковалерка в Чабанах, скромная машинка на продажу. Это уже годичная зарплата техасца после налогов. А если добавить отсутствие долгов за образования - получаем не плохой подъемный капитал и условия лучше чем у среднестатистического южанина со старта :) про другие страны не скажу. Про болтающую ся сумму - тоже не логично. Деньги должны работать. Фиделити в помощь или робингуд.
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 06:42

  UA написав:Минус 15-25% от дна 2016-2017 годов.
Это если атомной войны не будет.

Маловато. Буду ждать.
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 06:49

  барабашов написав:Новостройку или брежневку?
Ремонт то такэ - 3к сталинка сколько там щатянет в 25м допустим если курс на паритет с деревяхой не улетит?

Мне не принципиально. Что первое попадет под критерий. У меня есть небольшой кусочек земли в Лаго Виста. Брал за 5к несколько лет назад(писал тут об этом и даже со ссылкой, но ссылку выкосил потом). Сейчас не плохо он вырос в цене. Видовой. По соседству(12 минут с горки на машине) живёт самый богатый человек на земле(не Франт и не акурт). :) Вот как его стоимость будет сопоставима - сразу поменяю.

ПС. Я когда брал - меня высмеяли на соседней ветке. zip 78645 - сами можете глянуть.
:)
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 07:01

  Понаехал написав:
  барабашов написав:Новостройку или брежневку?
Ремонт то такэ - 3к сталинка сколько там щатянет в 25м допустим если курс на паритет с деревяхой не улетит?

Мне не принципиально. Что первое попадет под критерий. У меня есть небольшой кусочек земли в Лаго Виста. Брал за 5к несколько лет назад(писал тут об этом и даже со ссылкой, но ссылку выкосил потом). Сейчас не плохо он вырос в цене. Видовой. По соседству(12 минут с горки на машине) живёт самый богатый человек на земле(не Франт и не акурт). :) Вот как его стоимость будет сопоставима - сразу поменяю.

ПС. Я когда брал - меня высмеяли на соседней ветке. zip 78645 - сами можете глянуть.
:)

Самый богатый чел на земле живёт сейчас в Бока-Чика в сборно-щитовом домике за 50 куе.
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 07:43

На тему коммерческой недвижимости.
У знакомого есть склад 1000 кв.м.
Решил он провернуть следующую операцию.
Выкупать торговое оборудование и мебель с массово закрывающихся сейчас торговых точек.
Полтора месяца назад давал 30% от довоенной цены, сейчас дает не больше 20% и отбирает только очень ходовые позиции. т.к. обортные деньги заканчиваются, а хоть что то перепродать не получается.
UA
 
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