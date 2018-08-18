rjkz написав:

pesikot написав: Хомякоид написав:

Багато в Німеччині українських біженців, але з мовами повний швах.

Іздять як німі в громадському транспорті.

Ні німецької ні англійської не знають зовсім.

Шеф сьогодні розповідав, в дитсадочку українські діти.

Чемні, але не розуміють нічого і не можуть нічого сказати.

Якось мені як кажуть "за державу обидно" Ні німецької ні англійської не знають зовсім.Шеф сьогодні розповідав, в дитсадочку українські діти.Чемні, але не розуміють нічого і не можуть нічого сказати.Якось мені як кажуть "за державу обидно"

А от antey1969 пише, що достатньо виЇхати в Німечину, а там все само якось складеться ...

Якось німецька мова вивчеться, якось робота знайдеться ... А отпише, що достатньо виЇхати в Німечину, а там все само якось складеться ...Якось німецька мова вивчеться, якось робота знайдеться ...

Но не за 3 месяца-же!!! А-то и меньше.Взрослым надо больше времени, детям - меньше.Первые "успехи" у детей, которые не выщли за пределы физиологической способности "подхватывать" язык (до 11 лет, если мне не изменяет память), появляются уже в течении первых полугода "попадания в языковую среду". Через год уже появляется некоторая уверенность. Через 2-3 года ребенок совершенно свободно воспринимает на слух и, в зависимости от степени участия в процессе, читает, разговаривает и пишет. Это сценарий, если ребенок учится в на иностранном языке, смотрит, читает контент на этом языке и при этом общается в семье на родном языке.